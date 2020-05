"Yo quiero que a mi papá lo metan preso", el dramático pedido de una joven abusada

Selena, de Bahía Blanca, tiene 19 años y junto a su hermana se animó a denunciar a su padre por abusos sexuales reiterados en perjuicio de las dos, cuando tenían 11 y 13 años.

La damnificada, cuyos datos filiatorios quedan a resguardo reclama que la justicia no ha avanzado en la presentación judicial que realizó hace más de un año, y mientras tanto el presunto violador continúa en libertad.

"Yo el año pasado hice una denuncia en contra de mi papá porque él me violó a los 11 años. Yo lo que ahora estoy buscando es justicia porque mi hermana, hace cinco años, lo denunció por lo mismo y hace dos días ella intentó suicidarse", dijo Selena.

La joven víctima contó que recién el año pasado pudo juntar el valor para expresar la dramática vivencia en el seno familiar, mientras que la otra joven fue alojada en un hogar de abrigo por intervención de la escuela donde asistía.





"Lo único que hicieron fue tomarnos declaración el año pasado y gracias a que yo hice la denuncia. A mi hermana nunca la habían citado. Hace cinco años que no hacen nada y no quiero a ella le pase algo", exclamó.

Selena contó que con su padre la relación "era todo maltrato" y su madre no podía defenderlas porque "es una persona alcohólica".

"Por eso a mi hermana la tuvieron que llevar a un hogar y yo, como todavía no había hablado en ese momento, seguía viviendo con mi papá y con mi abuela. Cuando hice la denuncia fue el momento en el que tuve que irme de mi casa y ya no tengo un lugar fijo donde estar", argumentó.

La joven aclaró que nunca recibieron apoyo de ninguna organización, y reveló que por el momento permanece alojada en la casa de su novio.

"Yo quiero a que a mi papá lo metan preso. Nosotras tenemos un hermano más y no queremos que lo siga viendo. No hacen nada, él sigue trabajando y me da miedo", reclamó con indignación.







Y agregó: "Mi papá abusó sexualmente de mí durante un año. Con mi hermana fue abuso sólo, se lo hizo una o dos veces y ya mi hermana no se lo permitió más y fue cuando pudo irse de la casa".

Selena reveló que su hermana, angustiada por la falta de contención y respuestas, intentó quitarse la vida.

"Ingirió de 12 a 15 pastillas y quedó inconsciente. La llevaron al hospital, le hicieron un lavado de estómago y estuvo muy delicada. Ahora está bien", informó.

Por último, imploró a las autoridades judiciales que arbitren los medios necesarios para que la investigación avance y se inicien las actuaciones correspondientes.

"Nos dicen que están investigando pero no sabemos por qué la causa no avanza. Yo no quiero que a mi hermana le pase nada", concluyó. /Telefenoticias