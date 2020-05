Homicidio de Gine: “Hay elementos que darían la certeza que murió antes que mi clienta llegara”

Luego que se agravara la acusación contra los tres imputados por el homicidio de Leonor Gine, Pablo Tobio, abogado de Tania Aguirre, la joven trans involucrada, insistió en la inocencia de su clienta y aseguró que no existen elementos en la causa que la vinculen con la causa.

En diálogo con InformateSalta, el letrado indicó que pese a que la fiscal sumó el agravante "crimnis causae" teniendo en cuenta que el crimen se cometió con la intención de adueñarse de una importante suma de dinero que la mujer guardaba, se encontró una caja fuerte con la llave puesta pero no se determinó si faltaba o no dinero.

Tobio subrayó que en la imputación no hay un solo elemento que vincule a su defendida con la autoría del crimen, pero como quedó en las filmaciones dentro del horario que según data la autopsia se habría producido la muerte. Sin embargo, cuestionó como se realizó la misma.

“Hay muchas objeciones con respecto a la autopsia, no está bien hecha. Fue un examen de lo que fue el tronco del cuello para arriba, que es donde estaban las heridas. Dice la médica forense que son los protocolos por el COVID que no se puede abrir los cadáveres, yo creo que no es así. No sabe si tenía los otros órganos en buen estado o si no sufrió alguna muerte por otra cosa, nunca se va a saber porque no se lo hizo. No se sabe si comió para saber si murió antes o después de la cena”, expresó.

Asimismo, opinó que por los datos que ya fueron recolectados en el expediente él sospecha que la muerte ocurrió entre las 9 y 10 de la noche y las 0 horas, mientras que su clienta fue llevada al departamento a las 1:30. “Fue ese el horario, porque a partir de las 12 de la noche, este chico ya disponía de la camioneta de la abuela y de plata. Antes de movilizó en remis y aparentemente habría vendido el celular”.

Tras la nueva imputación, Aguirre declaró nuevamente más detalladamente como ella conoció a los otros dos imputados y ratificó que no escuchó ni vio nada como así tampoco notó algo fuera de lo común.

“Yo creo que la imputación es producto de muchas presiones que están haciendo, vinculaciones de las hijas de la fallecida con gente del Grand Bourg, están presionando mucho para que la imputación sea lo más gravosa posible”, disparó.

El abogado manifestó que necesitan de la declaración de Agustín Morales, nieto de la mujer, para ver si terminan de encajar algunas pruebas y si aporta claridad sobre a qué hora mató a su abuela. “Hay varios elementos que a mí me dan prácticamente la certeza que la señora murió entre las 9 y las 10 de la noche y las 12, no más tarde. A ella la buscaron a las 1:30, la llevaron al departamento y la dejaron a las 3:00, una hora y media fue”.

Finalmente, detalló que esperan unos resultados bioquímicos para pedir el cambio de calificación y la prisión domiciliaria de su defendida, acción que se llevaría adelante la próxima semana.