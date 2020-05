Gimnasios salteños marcharon por Plaza 9 de Julio pidiendo volver a trabajar

Este viernes, más de 50 personas afectadas por la no actividad de los gimnasios, marcharon alrededor de Plaza 9 de Julio con el objetivo de solicitar la flexibilización de la actividad. InformateSalta dialogó con sus protagonistas.

Nenina, una de las propietarias de gimnasio dijo: "Es dificilísima la situación, hace mas de 64 días que no estamos trabajando. Queremos por favor trabajar. Necesitamos trabajar. Somos familias que vivimos de esto. En mi caso, somos cinco los que vivimos del gimnasio, es una familia que mantiene ese gimnasio, 13 profesores que no están trabajando, tenemos que reabrir. Hay un montón de gente que hace rehabilitación en agua, niños, chiquitos que están con rehabilitación y no se les puede hacer nada".

"Hay muchos trabajadores, sean instructores, empleados, recepcionistas, los propios dueños tienen muchos problemas con el tema de los gastos que hay que pagar mes a mes. Sean alquileres, deudas, sueldos. Lamentablemente ya pasaron más de 60 días y bueno, la gente ya necesita trabajar, sobre todo los dueños que tiene que pagar alquileres de $30, $40 y hasta $50 mil pesos. Yo soy entrenador personal tengo a cargo 30 a 40 chicos y pasar de tener determinado ingreso a tener cero lamentablemente es desesperante. La idea es hacernos escuchar, hay provincias como Jujuy, Catamarca que ya están trabajando, la idea es abrir pero con protocolo bien estable bien organizado" remarcó.









Marcelo Sarmiento, dueño de Pesado GYM, uno de los gimnasios más antiguos de Salta estuvo presente y dijo que estos dos meses fueron durísimo. "Los primeros 15 días veníamos mas o menos pero el segundo mes ya se pone con los alquileres y no está entrando nada. Arreglando con los alquileres. Yo tengo un gimnasio que tiene 35 años, la única vez que se cerré 4 días, imagínate en 35 años cerré 4 días un fin de semana largo, nosotros abrimos de Lunes a Viernes, los feriados y de golpe decís 60 días sin trabajar, sentado en la casa sin producir nada, es algo a lo que uno no está acostumbrado".

Desde el lugar, InformateSalta habló también con Maximiliano Kripper, Presidente de la Cámara de Empresas de Actividad Física quién insistió en un solo pedido que se repetía entre los concurrentes.

"Queremos trabajar. Ayer se habilitaron las reuniones familiares de 10 personas y no cambia en nada que estén dos o tres en un hora en un gimnasio entrenando, es algo saludable, no es una junta de joda. Ya cerraron un 20% de los gimnasios, no se aguanta el alquiler y se sigue otra semana más otro porcentaje más se va cerrar, me incluyo también, no se puede no hay entrada económica. No se puede pagar alquiler, los alquileres son altos, los impuestos también no bajan por más que no uses el gimnasio el agua la luz te siguen llegando igual. Queremos igualdad" concluyó el referente del sector.