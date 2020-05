Miss Gay Cuarentena 2020 en Perú, donde arrecia la pandemia

Detrás de Brasil, Perú es el país más afectado por el coronavirus en Sudamérica, con 111 mil casos hasta ayer.

Loreto es una de las zonas del Perú más golpeadas por la pandemia. Hospitales colapsados, médicos y personal asistencial infectados y falta de oxígeno han sido las carencias que la región ha reportado en las últimas semanas ante el aumento de casos positivos por el nuevo coronavirus.

Pese a ello, también es cierto que en la región se han visto innumerables casos de desacato a la orden de quedarse en casa para evitar la propagación de la enfermedad. Así como lo ocurrido esta semana en el asentamiento humano Las Malvinas, en el distrito de Punchana, Iquitos.

En dicho lugar decidieron organizar el concurso de belleza ’Miss Gay Cuarentena 2020?, el cual reunió a un gran número de personas que vivían en los alrededores, entre menores de edad y adultos.

Como se observa en un video grabado por un asistente, los espectadores están aglomerados como si no hubiera temor al contagio.

El público no solo incumple el metro de distancia recomendado, sino que no se observa a nadie que use mascarilla. Mientras que la mayoría habla entre sí, aumenta el riesgo de propalar el virus en caso alguien lo porte.

El evento duró cerca de una hora y hasta el lugar no llegó ningún agente de la Policía, Serenazgo o Fuerzas Armadas, a pesar que había parlantes y la bulla ocasionada por la gente era evidente.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud (Minsa), la región Loreto reporta 3.201 casos y 264 fallecidos por COVID-19. Sin embargo, la Dirección Regional de Salud asegura que los fallecidos podrían superar los 1.000 solo en el Hospital Regional de Iquitos.