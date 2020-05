Ginés González: "No hay una dictadura de los infectólogos"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que el presidente Alberto Fernández "escucha a todo el mundo" y negó que exista una "dictadura de los infectólogos" a la hora de decidir las medidas para combatir la pandemia del coronavirus.

"Alberto escucha a la CGT, a la Unión Industrial, a las cámaras de comercio, a todo el mundo. También, por supuesto, a los gobernadores. A eso se suma que escucha a algunos expertos en salud e infectólogos. Lo que no implica que la decisión pase por ahí. No vamos a caer en una dictadura de los infectólogos, pero los vamos a escuchar siempre. Escuchamos y construimos un consenso", aseguró González García en diálogo con Perfil.

El ministro de Salud también se refirió a la polémica en torno a la figura de Ramón Carrillo, el médico sanitarista que estará en los billetes de $5.000 y que muchos acusaron de nazi. "La mitad de las camas públicas que tiene hoy la Argentina fueron hechas por Carrillo. Conocí mucho de la vida de él por su mujer, Susana Pomar, que murió hace tres años, y por sus hijos", aseguró Ginés.

Querido Ramón Carrillo, perdonalos. Es el viejo odio contra lo nacional y popular que reaparece. pic.twitter.com/JoCDOmjyUE — Gines González García (@ginesggarcia) May 19, 2020

Y agregó: "Tuvo cuatro hijos con su mujer, con Susana, además de dos más que adoptó. Los adoptó porque eran pibes discapacitados. Los conoció en su recorrida por hospitales. No es algo muy coherente con alguien que busca la perfección de la raza. Además, estudié bastante los antecedentes y no hay ninguna evidencia de ningún tipo. Lo dice la propia Embajada de Israel. No entiendo esa vocación que tienen algunos de generar grieta, fisuras".

Por último, Ginés se refirió a la discusión en torno a la llegada de médicos cubanos. "Nunca supe nada sobre el tema. Nadie me dijo, ni lo comentó conmigo. No tengo ninguna información acerca de que exista tal posibilidad. Es cierto que Argentina últimamente tiene bastantes médicos de otros países, sobre todo venezolanos. Muchas provincias nos reclaman que hagamos trámites más rápidos de validación de título y habilitación porque están trabajando. Es un recurso no se consigue de otra forma. Pero sobre los cubanos no tengo ninguna información", aseguró el ministro.

Leé la entrevista completa haciendo click aquí