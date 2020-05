La arquera de Excursionistas se convirtió en primer caso de coronavirus del fútbol argentino

Stephanie Rea, arquera de Excursionistas, que juega en la primera división del campeonato de fútbol femenino, se convirtió hoy en el primer positivo por coronavirus en Argentina en el fútbol profesional.

El positivo de Rea fue confirmado este domingo por el club del Bajo Belgrano a través de un comunicado en su cuenta oficial de la red social Twitter, en el que informa que "en las últimas horas, nuestra arquera, Stephanie Rea, dio positivo para el virus Covid-19".

“La misma se encuentra bajo tratamiento médico, siendo monitoreada por los especialistas. Desde aquí le hacemos llegar nuestro apoyo, deseándole una pronta mejoría y fuerza", finalizó el mensaje de Excursionistas a la futbolista que vive junto a su hermana Silvina Bazarra, en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro, y que esta noche también recibió la solidaridad del presidente de AFA, Claudio Tapia.

En el barrio Padre Mugica, donde vive la arquera de Excursionistas, se están realizando testeos a la población por parte del Ministerio de Salud de la Nación junto a su par porteño, ante el recrudecimiento de la pandemia en las zonas vulnerables de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, tras lo cual se detectó el positivo de la jugadora.

La futbolista es maestra jardinera y empezó a jugar como defensora hasta que se decantó por defender el arco, en el equipo de fútbol "Las Pibas", antes de pasar a Excursionistas.

"La verdad que tuve miedo, mucho miedo. Sobre todo cuando me confirmaron que el resultado del test había dado positivo. Me dio miedo por mi familia cuando me empecé a sentir mal. Estaba con dolor de cabeza, picazón en la garganta, tos y dolor de espalda. El domingo pasado empecé con los síntomas, y como el lunes seguía igual me fui a hacer el test", indicó Rea.

"En primera instancia me aislaron en la escuela pública Polo Educativo María Elena Walsh, la más moderna de la Ciudad, que funciona dentro del Barrio 31, donde me dijeron que tenía que esperar los resultados. Estuve ahí hasta las 20 y después me trasladaron adonde estoy ahora, en un hotel de Congreso. Estando aquí, el martes me confirmaron el positivo", le confió a Olé la arquera de 23 años.

#Institucionales

En las ultimas horas, nuestra arquera Stephanie Rea, dió positivo para el virus COVID-19. La misma se encuentra bajo tratamiento medico, siendo monitoreada por los especialistas. Le hacemos llegar nuestro apoyo, deseandole una pronta mejoria.

Fuerza Stefa!!! pic.twitter.com/RSk64lbLuE — 🇳🇬C.A.Excursionistas🇳🇬 (@ExcursioOficial) May 24, 2020

Rea explicó que con ella siempre se comunicaron "por teléfono", porque a la habitación en la que se encuentra confinada "no entra nadie, ni los médicos. Pasa lo mismo con la comida. Me golpean la puerta y me dejan allí el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, sin contacto alguno".

"Por eso me tengo que controlar a mi misma. Me tomo la fiebre, que fue algo que nunca tuve, y les transmito los síntomas a los médicos. Por ejemplo el miércoles empecé a sentir que me faltaba el aire, entonces vinieron y me dejaron en la puerta de la habitación un oxímetro para que me midiera la saturación de oxígeno en sangre. Lo hice y como estaba bien, estimaron que podía ser algo psicológico", explicó.

"Así que si tengo que quedarme acá 15 días y después me llevan de vuelta a casa, está bien, pero ya me avisaron que una vez que vuelva también me esperan otras dos semanas de aislamiento. Por lo pronto todavía no me comunicaron nada sobre nuevos testeos", avisó.

Stephanie confirmó que fue ella la que llamó al club "para avisar que había dado positivo de coronavirus y que estaba aislada. Y después se comunicó conmigo el presidente del club, (Javier) Méndez Cartier, y se puso a disposición para lo que necesitara. La verdad es que todos se portaron muy bien conmigo. En el Barrio 31 hay muchos casos".

"No se sabe cuando volverá el fútbol. pero cuando sea habrá que regresar con precauciones, con protocolos, aunque no estoy segura de que todos los clubes puedan llevarlo adelante. Por ejemplo, si fueran entrenamientos por turnos, como se hace con las chicas que trabajamos?", interrogó.

"Hay que imaginarse que si ya era complicado antes, ahora estaríamos directamente ante el dilema de tener que elegir entre trabajar o entrenar, porque será todo más difícil aún", concluyó la joven futbolista, para quien ese tema está hoy en un escalón inferior, porque lo principal para ella es curarse "y que este virus pase cuanto antes".