Sin Vueltas con Ignacio Jarsún: “Quiero hacer la presentación con tal fuerza que sea irrefutable”

El camino a la apertura de las actividades luego de un fuerte aislamiento en al interior del país, no será fácil y dejará muchas secuelas. Especialmente en la actividad económica que tardará en reactivarse y en lo social ya que terminará afectando a miles de familias. En este marco, el diputado provincial y vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados, Ignacio Jarsún hizo su análisis en Sin Vueltas de InformateSalta.

¿Se normalizará el abastecimiento de hoja de coca?

La respuesta es que a corto plazo esto todavía no será posible. El legislador Ignacio Jarsún sostuvo que si bien se encuentra trabajando intensamente en el tema aún no se presentará una propuesta concreta. ¿Por qué? El objetivo es lograr una presentación a nivel nacional ya que la distribución de hoja de coca está regulada por la justicia federal.

“Es un tema que lo tengo muy estudiado, muy trabajando pero quiero trabajarlo aún más, primero porque considero que no tiene urgencia, más allá que sea necesario trabajarlo, la sociedad espera que resolvamos cosas quizás más importantes. Me reuní con el gobernador Jujuy porque es un defensor de la hoja de coca y hemos decidido trabajar en una agenda en conjunto” explicó Jarsún.

Además, el diputado provincial indicó que su objetivo es realizar una presentación con tal fuerza, con tanta información que sea irrefutable.

“Con un pedido regional, no solo de Salta porque sino no tendrá respuesta. Estoy tratando de hacer que cobre mucha fuerza con los aportes de abogados, comerciantes, abogados, pueblos originarios. Hay miles de personas a favor, los comerciantes están juntando firmas, quieren que esto se legalice” agregó.

Jarsún destacó que hay que lograr que Nación entienda la importancia de la hoja de coca para todo el Norte Argentino. “Lo arraigado que está y la cantidad de ingresos que podría dejarla al país y a la provincia, y que hoy no dejan un centavo y que es un negocio de unos pocos. Terminamos fomentando un contrabando esperando consumir un producto que es ilegal” sentenció.







Repatriados, ¿deben ingresar o no?

Luego de lo que sucedió en Rosario de Lerma, municipio que representa Ignacio Jarsún, el diputado provincial admitió que cuantas menos personas con Coronavirus ingresen será mejor. “Si logramos que se quede en Capital y que se de verdad se cure eso es una vulnerabilidad menos, una exposición menos. El mismo traslado de la capital al interior significa un riesgo más” indicó, haciendo la salvedad que también hay que ser empáticos.

“Hay que pensar que nos puede tocar a nosotros también y si tuviéramos la posibilidad de ir a nuestra casa a hacer la cuarentena como corresponde de manera responsable, también nos gustaría tener esa oportunidad. Si la situación se puede ir de las manos, me parece bien que se tomen decisiones estrictas” reflexionó Jarsún en Sin Vueltas de InformateSalta.

Finalmente, apeló a la responsabilidad individual. “Todos somos responsables de esto y entender que si no nos cuidamos entre nosotros no puede hacer el Estado con todo el trabajo. Me parece una buena decisión lo que se está haciendo ahora, si hubiera sido malo el protocolo nunca nos hubiésemos enterado que la mujer (de Rosario de Lerma) tenía Coronavirus. Se detectó porque se hizo bien el protocolo” concluyó.