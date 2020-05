Alberto reveló su mayor temor en esta pandemia: "no me perdonaría..."

Alberto Fernández se mostró optimista con los resultados del manejo de la pandemia y destacó que “hasta acá las cosas salieron bien” ya que se logró “contener la velocidad de los contagios para construir un sistema de salud que no existía y que puede atender a todos".

En una entrevista a C5N, el Presidente comparó la situación del país con la de Italia y España donde los médicos tenían que decidir a quiénes atender debido al colapso del sistema sanitario: "Los médicos enfrentaban el dilema ético de decidir quién vivía y quien no vivía porque había un respirador para uno y dos que lo demandaban".



El mandatario dijo que no quería que eso pase en Argentina. “Necesitábamos tiempo, lo ganamos y logramos construir lo que nosotros creemos que es necesario para poder controlar la pandemia para que todos puedan ser atendidos; no me perdonaría decirle a alguien ‘no hay una cama para vos’”, destacó Fernández.

En este sentido, afirmó que la decisión de continuar con el aislamiento no es por necedad y comentó que “alguno se ofendió porque yo dije que la cuarentena iba a durar todo lo que sea necesario". "También digo vamos a ayudar a todos los que necesiten ayuda", aseguró Fernández y sostuvo: "La etapa del sálvese quien pueda, de la meritocracia, para mi está muerta en la Argentina porque la meritocracia es falsa, no es el merito lo que nos hace llegar, sino la oportunidad que nos dan de llegar”./El Destape.