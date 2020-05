Cuando no está entrenando, Ivana Nadal deslumbra a todos sus seguidores con fotos realmente jugadas. La modelo dedica gran parte de su día a mantener su figura y lo comparte a diario.

Incluso, hace algunos días la modelo le hizo un pedido a sus seguidores: “Ámense desnudos”, les dijo y compartió una foto completamente sin ropa. En esta oportunidad subió la apuesta.

El fin de semana Ivana decidió compartir una nueva foto para el infarto. “Buen día dije ????????”, escribió y deleitó a sus fanáticos. En esta oportunidad posó de espaldas, sin corpiño y con una tanga diminuta que rozó los límites de la censura de Instagram.

La respuesta de la otra parte no tardó en llegar. “Qué es ese cuerpo maaabelllllll????”, manifestó una fanática. “Bueno no me retes. Buen dia”, relató otro seguidor. “Amo ese. Almohadón, ya lo vengo fichando ivita”, bromeó otro fan.

Ivana Nadal posó de espaldas, sin corpiño y en hilo dental (Foto: Instagram)

El posteo fue realmente un éxito y superó los 241 mil “Me gusta”. Ivana es una de las modelos con más seguidores de la red social. En total tiene 2.5 millones de personas que están al tanto de lo que comparte a diario la morocha.