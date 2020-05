El DT de Argentina propuso que la selección de fútbol juegue en el Interior

Lionel Scaloni, actual entrenador de la Selección Argentina de fútbol, con un recorrido silencioso se calzó el buzo pretendido por grandes técnicos. Su proceso quizás sea el mejor de todos por su integración desde muy joven a la selección. Primero fue en la Sub 20 de Pekerman, luego la mayor. Después vendría la oportunidad de ayudante, interinato y por último la conducción a la selección argentina.

Lionel Scaloni, en diálogo con el equipo de Radio 10, se animó hablar de todo desde Mallorca, España, donde se encuentra a la espera el regreso del fútbol. “Ya la cosa está más tranquila y se está acomodando todo por el coronavirus. Espero pase todo rápido para volver a la normalidad”, dijo.







El técnico sorprendió cuando comentó que conocía Salta, por los viajes que realizaba junto a su padre, quien era camionero.

El nombramiento de Scaloni, fue sorpresa para muchos e inclusive el mismo y así lo reconoció. “Está claro que no lo esperaba. Yo tuve la suerte de estar en el cuerpo técnico anterior, de estar en un mundial como ayudante y me sentía participe de la selección y luego me salió esta oportunidad, que es única y sobre todo a mi edad y es difícil que se de así”

También se refirió al proceso de la selección, el camino por el que transitan y lo que necesitan. “Necesitamos volver a las raíces, necesitamos que la selección hacer de todo, que un futbolista que atraviesa un gran momento se sienta valorado y pueda ponerse la camiseta de la selección”.







En ese marco, propuso que el equipo albiceleste pueda jugar en el interior del país. “Necesitamos acercarnos a la gente, necesitamos ir a jugar en el interior, necesitamos un montón de cosas que creo que lo vamos consiguiendo de a poco y es verdad que el resultado es muy importante, no hay duda”, expreso.

La selección de Scaloni, sin dudas tiene un recambio importante con nuevas caras y explicó sobre ello. “En cualquier ámbito la renovación y la gente nueva, trae otra dinámica, otra energía y hace que vengas diferente y esa puede ser la clave. Escucharlos y hablar hace que la relación sea cercana. La sinceridad al principio no cabe bien, pero a las horas uno agradece y esa energía positiva ayuda”, comento.







Por último, habló sobre la pregunta del millón Lionel Messi. “Nosotros armamos un equipo para ganar y no en relación a quien, nuestra manera de jugar es siempre es la misma, estando Leo o no. Leo no necesita ganar algo para demostrar todo lo que es y le queda un montón todavía. Nosotros damos las armas a todos los jugadores y también él para poder ganar un partido”, finalizó.