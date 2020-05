Alberto Fernández: "El Impuesto a las Ganancias que aportan los que viven de un sueldo está mal"

El presidente Alberto Fernández se manifestó en contra del Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores del sector privado en una conferencia de prensa que encabezó en la provincia de Formosa, en donde remarcó la necesidad de avanzar con reformas estructurales una vez que finalice la pandemia por el coronavirus.

“El Impuesto a las Ganancias que aportan los que viven de un sueldo está mal y eso hay que corregirlo. Ya no me importa quién es el culpable. Eso hay que corregirlo y rediseñar un nuevo país", planteó el jefe de Estado en un encuentro con periodistas del que también participó el gobernador local, Gildo Insfrán.

El jefe de Estado aseguró que su Gobierno ya está trabajando en la postpandemia, una etapa donde -dijo- le preocupa más la velocidad con que se construye “un país más justo” que la de la marcha de la economía.

“Cuando veo la recaudación impositiva y se da cuenta de que la mayor parte de la recaudación impositiva son impuestos al consumo que pagan por igual el más pobre y el más rico, digo ‘¡qué injusticia!’.

Tenemos la oportunidad de revisar todo porque la economía del mundo se dio vuelta. Está todo dado vuelta. No perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo”, planteó, y agregó: “Esto no es perseguir a nadie. Aparecen esas las ideas locas de que nos queremos quedar con las empresas, que queremos castigar a los ricos. No, no, no, lo que queremos es un país más justo. Ha quedado al descubierto que este capitalismo financiero dura diez segundos cuando aparece un virus”.