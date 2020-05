River le renovará el contrato a dos jugadores y sigue esperando por Scocco

Los arqueros suplentes de River Plate, Enrique Bologna y Germán Lux, renovarán sus contratos con la entidad hasta junio de 2021, luego de recibir la confirmación de parte del propio entrenador "millonario", Marcelo Gallardo.

Bologna, de 38 años, y Lux, que los cumplirá el domingo 7 de junio, con cuatro y tres temporadas en el club de Núñez, respectivamente, continuarán un año más defendiendo la "banda roja" cuando se les venzan los contratos vigentes el próximo 30 del mes que viene, según confirmó Télam.

Ambos arqueros están en segundo y tercer lugar respectivamente por detrás de Franco Armani, mientras que el cuarto guardavallas del plantel riverplatense de primera división es el joven rionegrino de la ciudad de Cipolletti, Ezequiel Centuríón, que el pasado miércoles 20 de mayo cumplió 23 años.

De esta manera, con la incógnita latente sobre si finalmente Ignacio Scocco seguirá en el club o volverá a Newell's Old Boys y la confirmación de que el único jugador que quedará libre el 30 de junio será el juvenil (21 años) zaguero central Kevin Sibile, más las renovaciones anticipadas de Javier Pinola y Leonardo Ponzio, la situación irregular dentro del equipo la transita el volante central ex Banfield, Iván Rossi, que no es tenido en cuenta por el "Muñeco" pero tiene un año más de contrato.