Las golosinas con imanes, la preocupación de los concejales en el medio de la pandemia

En el marco de la pandemia que preocupa a todo el mundo, y de la que la ciudad de Salta no está exenta, el Concejo Deliberante llamativamente aprobó un proyecto de declaración a través del cual se solicita al Hospital Materno Infantil información sobre las intervenciones quirúrgicas realizadas por el Servicio de Cirugía Pediátrica por la ingesta de imanes.

La iniciativa, autoría de Ángel Causarano, surge a raíz de que hace poco más de 4 meses salió a la luz el caso de un nene salteño que accidentalmente ingirió un imán que viene acompañado por una golosina. “Hay vecinos preocupados por la comercialización del producto y es importante que se nos informe la cantidad, como así también cuál es su peligrosidad”, sostuvo.

“Este pedido lo hice en el mes de marzo o febrero, porque era la época donde más golosinas entraban desde la frontera”

Sobre la demora, Causarano explicó que obedece a la inactividad del órgano durante el inicio de la cuarentena y también a raíz de los tiempos de la burocracia. “Con la pandemia no trabajaba el Concejo, de todos modos yo hablé con gente de la municipalidad, y con médicos, recién salió ahora pero las medidas fueron tomadas con anterioridad, a mi también me sorprendió el otro día cuando vi que recién salía, lo presenté en marzo”.







Al ser consultado sobre la urgencia del proyecto teniendo en cuenta que la municipalidad de Salta ya prohibió su venta, y que los niños se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio en sus domicilios, sostuvo que es importante porque sigue entrando mercadería de contrabando desde Bolivia.

“Yo creo que no es extemporáneo, hay que tomar las medidas para prevenir, mucha gente que no sabe que ese tipo de golosinas no se tiene que consumir, tiene que ser una campaña de difusión para prohibir la venta”, insistió.

“Varios chicos tuvieron problemas, los internaron y los operaron, los internaron y los operaron”

En ese marco, sostuvo que propondrá en la próxima sesión a la gente de control municipal que haga una campaña de prevención y secuestre la mercadería a los negocios. “Yo ahora no lo vi en los lugares donde lo había visto, pero es peligrosísimo, yo creo que hay que tratarlo y cuando vayan a comenzar las clases nuevamente tratarlo porque la cantidad de quioscos que venden golosinas en las puertas de colegio, son muchos".

Por último, sostuvo que si bien desde el nosocomio aún no obtuvo contestación, indicó que en aquel momento, por cuenta propia, tomó conocimiento que se registraban al menos 6 casos similares. “Yo mandé al hospital que haga un informe, y mandé un proyecto pidiéndole a la gente de la municipalidad que levante su mercadería, llegó el momento de controlar, Salta es la única ciudad de la Argentina que no tiene control sociosanitario”, finalizó.