Habrá una nueva marcha de profesionales de la salud en Orán

Luego que se confirmaran cinco casos positivos en la ciudad de Orán, el gobernador de la provincia Gustavo Sáenz visitó el hospital de referencia de la localidad norteña y se reunió con profesionales del área, a quienes les prometió proveerles de insumos y de elementos de protección personal para protegerse de posibles contagios por Covid-19.

No obstante, según confirmó la periodista Daniela Vallejos, en el programa 7PM de FM Pacífico, las palabras del mandatario provincial no lograron frenar la marcha que ya estaba prevista para mañana, y que incluirá no solo a médicos, sino a todos los agentes del sistema sanitario, la primera barrera ante el avance de la pandemia.

En la ciudad norteña los profesionales pusieron especial énfasis en los descuentos por el impuesto a las ganancias que se hacen sobre las horas de guardia, que los médicos deben cubrir en cantidad mayor al promedio por la falta de personal.

La movilización está prevista para las 10 horas y se espera una amplia convocatoria. “Mañana salen todos los trabajadores de la salud, realizarán una protesta por las calles de la ciudad”, manifestó Vallejos, quien a su vez desnudó la crítica situación social que se vive en la localidad por el avance de la pandemia.

En ese sentido, resaltó que hay un enorme malestar con aquellas personas que no cumplen con las medidas necesarias, entre ellas, llevar barbijo, mantener la distancia y demás. “Hay mucha angustia de los vecinos de Orán, están molestos, enojados”, indicó.

Por último, sostuvo que las localidades ubicadas en las cercanías prohibieron el ingreso a todo aquel que provenga de Orán. “No se está dejando entrar a nadie que provenga de la ciudad de Orán, tanto en Yrigoyen, en Pichanal y en Embarcación”, finalizó.