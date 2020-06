Reseña de Go4rex Argentina: ¿Qué beneficios ofrece Go4rex?

¿Pero en qué nos basamos para hacer esta afirmación? ¿Qué beneficios brinda Go4Rex Argentina que lo singulariza? Veamos lo que puede ofrecer:

No entre a ciegas

El mercado financiero es fascinante, puede hacer que una persona gane mucho dinero de la noche a la mañana, pero también es volátil, y puede hacer que las personas pierdan su dinero muy rápidamente. Si es un nuevo inversionista, que desea comenzar con el trading, debe conocer al menos los conceptos básicos antes de iniciar cualquier intento de arriesgar su dinero. Go4rex está consciente de esto y por ello pone a disposición del futuro trader los conceptos básicos de forma gratuita en su página, para que en un solo lugar pueda obtener la información y la visión de hacia dónde desea dirigirse con su inversión.

De entrada: Bono de bienvenida

Una vez que haya tomado la decisión de invertir, este corredor le ofrece 5 cuentas diferentes para elegir. Cada una de las cuentas posee un atractivo bono de bienvenida.

La cuenta más sencilla, ideal para principiantes, se llama Cuenta Básica. Puede registrarse en esta cuenta con un mínimo de $250. Los beneficios de esta cuenta son el bono de bienvenida del 20%. Acceso al centro de educación Revisión diaria del mercado. Alertas de precios que le llegarán automáticamente y también puede aprovechar los seminarios web profesionales. Estas son algunas de las opciones que otros corredores prefieren mantener solo para los operadores avanzados, mientras que Go4rex también los ha llevado a sus operadores más básicos.

Los bonos según las cuentas y los beneficios de cada una son los siguientes:









Las condiciones comerciales son excelentes independientemente del tipo de cuenta que elija. Lo más importante que debe saber es que no hay comisiones ocultas.

CFD

Go4rex es que es un agente de CFD. CFD son las siglas en inglés de Contratos por Diferencia, y esta es la herramienta financiera que utiliza cuando negocia con este corredor. En pocas palabras, no poseerá el activo que negocia, sino que tendrá un contrato de ese activo. Sus ganancias no están vinculadas con el precio del activo cuando sube. En su lugar, puede beneficiarse incluso cuando el valor del activo disminuye. Solo depende de la posición que tome al momento de ingresar al comercio. El corredor ha simplificado las cosas aún más al hacer que los diferenciales sean fijos. No tendrá que recordar los diferenciales cambiantes y flotantes con diferentes activos. Los diferenciales fijos son fáciles de recordar y le brindan la oportunidad de aprovechar al máximo sus ganancias y está obteniendo todo eso en una plataforma moderna de un corredor que cuenta con la regulación adecuada.

Las plataformas de trading de Go4rex

La plataforma de negociación de activos Go4rex está disponible en su sitio web para usuarios que prefieren sentarse y monitorear de cerca sus inversiones, así como en una app para teléfonos celulares para operadores que prefieren comerciar sobre la marcha.

Idiomas

Los servicios de este bróker no se limitan a un país en particular; por el contrario, Go4rex es un corredor de comercio en línea que brinda sus servicios en todo el mundo, especialmente latinoamérica. Por eso ofrece dos opciones de idioma para que los clientes interactúen con su sitio web y sus herramientas de negociación. Los servicios de Go4rex están disponibles en:

● Inglés y

● español.

Inversiones Go4rex

Otros de los grandes atractivos de este corredor es su índice de activos. El índice de activos de un corredor a menudo es un gran indicio de lo que puede ofrecerle. Los mejores corredores tienen los índices de activos más grandes pues quieren satisfacer las necesidades de los traders experimentados que desean diversificar su cartera y negociar con cobertura. Sin embargo, no hay muchos corredores que puedan ofrecerle tantos activos como Go4rex. Lo más importante es el hecho de que tiene muchas opciones disponibles en cada clase de activo. Desde acciones, productos básicos, Forex hasta criptomonedas, encontrará miles de opciones para negociar y diversificarse.

Programa de recomendación

Además de ganar dinero en el mercado financiero, la plataforma Go4rex proporciona una vía para que sus clientes ganen dinero masivo con su programa de referencia. Los clientes de este corredor pueden referir a sus amigos o familiares y ganar un cierto porcentaje por referencia. Por cada depósito de hasta $1999 que haga su amigo referido, recibirá $200 en bonos de recomendación de Go4rex.

Atención al cliente

La asistencia al cliente de Go4rex está disponible las 24 horas durante seis días a la semana, ofreciendo un día más que la mayoría de los corredores. El soporte al cliente adecuado es definitivamente uno de los beneficios más importantes, especialmente a la velocidad que se mueve el mercado financiero. Lo que desea evitar es tener solo un formulario de contacto en el sitio web disponible para ponerse en contacto…algún día, esa no es una forma efectiva de transmitir su problema cuando necesita ayuda al instante. Con Go4rex tiene a su disposición el contacto directo, amable y especializado. Por supuesto, tiene un número de contacto al que puede llamar para comunicarse con los representantes de la compañía. También hay una dirección de correo electrónico que puede utilizar para enviar consultas detalladas a las personas adecuadas. Muchas de las inquietudes con las que los clientes necesitan ayuda también se han cubierto en una sección detallada de Preguntas frecuentes en el sitio web.

Conclusión

Según la revisión anterior se puede observar que Go4rex otorga muchos beneficios y ventajas a sus operadores en todas las formas posibles. Ya sea que esté buscando un montón de opciones de activos, varios tipos de cuentas o seminarios web profesionales, obtendrá todo eso de Go4rex. Comenzar su primera cuenta de operaciones con Go4rex puede ser tan fácil como depositar solo $250 en la cuenta. Con el 20% de descuento disponible del corredor, también recibirá una gran parte de su depósito inicial. Por lo tanto, si desea evitar las condiciones comerciales estrictas y comerciar con más beneficios definitivamente debería darle una oportunidad a Go4rex.