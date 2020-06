UOCRA en alerta ante el posible despido de 600 trabajadores en Anta y Orán

El gremio advirtió sobre el riesgo de la paralización de la obra que prevé el recambio de las vías del ferrocarril. Desde las constructoras denuncian que el estado nacional les adeuda alrededor de 1500 millones de pesos. El personal no cobró la quincena.

En el marco de las complicaciones que generan las medidas restrictivas para prevenir la propagación del coronavirus, Rubén Aguilar, secretario General de la UOCRA, en Somos Salta, manifestó su preocupación por la situación de alrededor de 600 trabajadores que desempeñan realizando el recambio de las vías del ferrocarril en la localidad de Anta y Orán.

En vista de ello, el gremio declaró el estado de alerta y movilización ante la posible paralización de una de las obras más importante que tiene la provincia, a la vez que denunció el incumplimiento por parte de las empresas constructoras en el pago de salarios. “Les está adeudando la quincena que vence mañana y el fondo de cese laboral de aproximadamente 7 meses”, dijo.







En la oportunidad, manifestó que las constructoras se excusan en que el Estado Nacional les adeuda alrededor de 1500 millones de pesos. “Ese es el argumento que tienen ellos para no pagar la quincena pero si ellos no tienen para pagar, no tendrían que haber hecho trabajar a nuestros compañeros,”, dijo.

Por último, explicó que si bien es cierto que se trata de una obra nacional, la provincia se verá beneficiada ya que podrá llevar toda la producción del norte hacia los puertos de Rosario. “Sería una pena que esta obra se paralice por muchos motivos, primero y principal es que los trabajadores quedarían sin su fuente de ingresos”, finalizó.