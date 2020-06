Neuquinos denuncian que en Salta les dieron falsos resultados de COVID-19

El martes, el Ministerio de Salud de Salta anunció ocho nuevos casos de coronavirus; dos de ellos en Aguaray, correspondientes a un matrimonio neuquino que vino a visitar al padre de ella y; retornaron a esa provincia sin conocer los resultados. La noticia derivó en una situación dramática en el municipio que tomó rápidas medidas. Ahora, los afectados denunciaron que recibieron un resultado falso, ya que el test que hicieron en su provincia dio negativo.

En diálogo con La 750 Salta, el hombre contó que esta mañana recibieron los resultados del hisopado que les hicieron en el hospital de Neuquén y dieron negativos. “Yo no sé si lo de Aguaray fue una mala experiencia para los médicos de allí, si era la primera vez, si se equivocaron, no lo sé. La cosa es que allá nos dio positivo y acá nos dio negativo”, explicó.

No dudó en sembrar dudas. “Los positivos de Aguaray me lo comunican por teléfono desde el hospital de Cutral Có, de Salta no me lo han comunicado, mi suegro de 89 años salió negativo al igual que la chica que trabaja con él, así que yo creo que ha habido falso positivo en Aguaray”.







“Salimos de Cutral Có el 16 de mayo con todos los permisos correspondientes, dormimos en Córdoba, bordeamos la provincia de Tucumán, seguimos por Santiago y continuamos el viaje para Salta, nos desviamos por Lumbreras para no pasar por Jujuy y llegamos a Tartagal, en donde nos mantuvieron dos noches en cuarentena en el Hotel Pórtico porque veníamos de viaje”, contó el empresario. “En ese hotel también había otra pareja y gente de un micro, todos de Neuquén, el martes logramos salir y nos fuimos a hacer la Cuarentena en Aguaray”.

“El día 28, para finalizar la cuarentena, nos hacen el hisopado en el Hospital de Aguaray, en el que nos firman un certificado con el cual pudimos regresar a Neuquén y el resultado nos lo iban a pasar por Whatsapp”. “El lunes a la noche llegamos a nuestra provincia y al día siguiente nos avisan desde el Hospital de Cutral Có que los hisopados de Aguaray habían dado positivo, por lo que hicieron controles a todos los que tuvieron contacto con nosotros desde que salimos para Salta y a todos les dio negativo”.

Por último, detalló los lugares en los que estuvo dentro de la Provincia de Salta: “Estuvimos en Tartagal, en Aguaray haciendo la cuarentena y después nos fuimos a Salta Capital, en el barrio Los Profesionales donde vive mi cuñada”, cerró.