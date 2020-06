Recolección de residuos: “Si no hay un llamado a licitación, Agrotécnica no puede ser prorrogada”

Luego que la Municipalidad conformara una Mesa de Análisis que realizará un estudio pormenorizado sobre el servicio esencial de higiene urbana, se concretó hoy su primera reunión. Entre los presentes, estuvieron algunos concejales.

En diálogo con InformateSalta, el presidente del cuerpo deliberativo, Darío Madile, detalló que su participación surge a raíz de una inquietud sobre cómo se brindará el servicio a partir de septiembre, mes en el que se vence el contrato de Agrotécnica Fueguina.

“Esta primera reunión sirvió para ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar, en la metodologías, en algunos puntos, nosotros le dejamos inquietud al Ejecutivo con respecto a definiciones que hay que tomar para poder sentarse a elaborar el pliego, bases y condiciones para el llamado a licitación”, dijo.







En este sentido, resaltó que el contrato actual de la empresa no prevé una renovación, por lo que se tiene que hacer si o si un llamado a licitación. “El encargado de hacerlo, todo el proceso es el Ejecutivo municipal. Nosotros más que nada estamos aportando nuestra experiencia, yo fui secretario de Ambiente muchos años, conozco el tema, más que nada era la idea de sumar algunos tips y algunos puntos a tener en cuenta a la hora del diseño de un pliego para la licitación pública. Pero, si no hay un llamado a licitación, Agrotécnica no puede ser prorrogada”, expresó.

Finalmente, resaltó que en esta oportunidad estuvieron la presidenta de la Comisión Servicios Públicos, Susana Pontussi y la presidenta de la Comisión de Ambiente, Liliana Monserrat pero la mesa está abierta para la participación de todos los concejales.