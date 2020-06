Chocaron su auto estacionado y hace meses espera que le paguen los daños

El 27 de enero pasado, el conductor de una camioneta Peugeot Partner se quedó dormido, perdió el control, chocó a un estacionado y volcó sobre calle Santiago del Estero al 1300. Varios meses después, Patricia Castro, la dueña del vehículo que resultado con serios daños tras el impacto, denuncia que la empresa Antártida Seguros aún no le depositó el dinero correspondiente para su reparación.

En diálogo con InformateSalta, contó que el seguro contratado por el hombre que provocó el siniestro vial no tiene sucursal en Salta, por lo que se puede comunicar con ellos solamente vía mal o WhatsApp.

“La puerta trasera quedó irrecuperable, tiene roto los cuatro faros, quedó incrustado en una camioneta que también estaba estacionada. Tengo que cambiarle todo el capot más la mano de obra de chapa y pintura, y aún no logró cobrar ni un centavo”, dijo a este medio.

Unos días después del choque, más precisamente el 4 de febrero, ella presentó a la aseguradora fotos, el presupuesto, fotocopias de las denuncias y toda la documentación que le requirieron. “Luego de patearme, de ofrecerme una oferta que no me convenía, llegamos a un acuerdo el día 4 de mayo. Ese día presenté todos los papeles para poder cobrarlo, que no es ni la tercera parte que lo había estipulado mi aseguradora por los daños”, detalló.

Patricia explicó que cansada de esperar respuesta por los canales habituales, decidió comenzar a dejarles comentarios negativos en la página oficial de Facebook de la empresa de seguros en la que fue censurada. “Me eliminaron los mensajes, no pude escribir nada. Solo pude dejar constancia en las opiniones”, indicó.

Por último, agregó que recién hoy la encargada del departamento de siniestros de la empresa le envío un email comunicándole que recién el 31 de julio le van a emitir el cheque, después de 6 meses de sucedido el accidente.