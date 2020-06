“Cebolla” Wettstein, un ídolo de la naranja: “Siente el pique de un balón y parece sentir vida”

“Cebolla” estaba para otro nivel pero siempre prefirió el afecto, la cercanía. Gran contador de chistes y degustador de alfajores. Es ídolo en Tucumán (Huracán, Mitre, Belgrano, Independiente, Talleres) pero siente su raíz en Salta.

Lo observaba como a una referencia en mi infancia, por su dedicación y presencia. De compañero supe de un ser que desconoce de maldades y deslealtad. Con una aptitud física de excepción, y un poder de salto de atleta olímpico.







En su regreso a La Linda, Independiente le abrió las puertas y ambos se brindaron el corazón. Está intacto, salvo su rodilla que le dejó secuelas de tantos rebotes y tapones por el país. Siente el pique de un balón y parece sentir vida. La misma vida que le dio a la provincia y al deporte naranja.

1 - El Básquetbol

Una forma de vida, algo que se lleva en la sangre ..lo sigo llevando .y lo sigo disfrutando con amigos.

2- Un recuerdo

Mis inicios en El Tribuno donde inicie grandes amistades donde pasaba mucho tiempo en el complejo Nicolás Vitale, mi segunda casa. Hasta los domingos veía la forma de ingresar al Nicolás con amigos del barrio.

3- Un maestro

Antonio Martos fue mi entrenador en El Tribuno. Siempre me inculcó el sacrificio. Salíamos a correr juntos hasta el aeropuerto y me alentaba a no abandonar... un ídolo y era un ejemplo a seguir como jugador.

4- Un club

El Tribuno

5- Un amigo

Luis Lenti. Unió al grupo de jugadores de la década del 90’, grupo que nos seguimos juntando para jugar y disfrutar de reuniones, el León Najnudel de Salta, un tipo solidario y carismático.

6- Un compañero

José “Pila” Torres, compañero y amigazo ...en la época de un gran club como Luz y Fuerza , salíamos salir a correr 45 minutos antes del entrenamiento y solíamos inventar torneo de volcadas después del entrenamiento ....hacíamos una muy buena dupla en Luz.

7- Un rival

9 de julio ...jugábamos finales de muy alto nivel ..con muy buenos jugadores ...

8- Un técnico

Eduardo Bulacio me gustaba mucho ....tenía muy buena lectura de juego y llegaba al jugador por convicción.

9- Tu equipo ideal

De mi época . 1)Daniel Giménez 2) Federico Alesso 3) Ramiro Díaz Cuello 4 ) José Torres 5)Luis Linares

Histórico . 1)De Cecco 2) Antonio Martos 3) Miguel Isola 4) Jose Torres 5) Luis Linares

10- Un deseo

Ser feliz toda la vida