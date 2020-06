Realizaron protestas contra la extensión de la cuarentena en el Obelisco

Al igual que el fin de semana pasado, manifestantes en contra de la extensión del aislamiento obligatorio se concentran este sábado en el Obelisco tras una convocatoria que circuló en redes sociales. Participan comerciantes de distintos rubros, como los trabajadores de gimnasios que piden la habilitación para volver a abrir las puertas, informó TN.com.ar

Tras la decisión del Gobierno de extender la cuarentena obligatoria por 21 días más, cientos de usuarios de Twitter convocaron a una protesta a la que llamaron "Argentinazo". El reclamo es que se termine el aislamiento obligatorio. "Por nuestra libertad y los derechos del pueblo", expresaron.

Los manifestantes se acercaron al Obelisco con banderas argentinas, cacerolas y carteles. "Brindamos salud. Gimnasios abiertos ya, necesitamos trabajar", decía uno de ellos.

"La estamos pasando realmente mal. Fuimos a la quinta de Olivos, nos atendió el secretario de Alberto Fernández y presentamos un protocolo, pero no tuvimos respuesta", dijo el dueño de un gimnasio en diálogo con TN. "No vemos ánimos de escuchar lo que estamos diciendo. No somos antigobierno ni anticuarentena, simplemente queremos poder trabajar", agregó.

En representación de otros trabajadores de gimnasios, el hombre sostuvo: "No hay salud sin economía". "No somos gente violenta, no le vamos a complicar la vida a otros argentinos, creemos que las condiciones están dadas para volver a trabajar y que los protocolos están perfectamente elaborados", dijo.

"Nuestros derechos están siendo vulnerados con estos decretos que no pasan por el Congreso", sostuvo otro manifestante. Contrario a las recomendaciones sanitarias para prevenir los contagios de coronavirus, el hombre no llevaba tapabocas, aunque la mayoría de las personas que asistieron a la protesta sí. "Esto es una dictadura encubierta y totalmente inconstitucional", lanzó.