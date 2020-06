Princesa noruega y su novio negro fueron amenazados de muerte por su relación

Una princesa noruega ha compartido el racismo que enfrenta su novio en una publicación franca de Instagram.

La princesa Martha Louise, que es cuarta en la línea del trono en Noruega, está saliendo con Shaman Durek y dijo que su relación le había dado "un curso acelerado sobre cómo la supremacía blanca está en juego" en el mundo.

Su publicación llegó cuando Meghan, la duquesa de Sussex, habló sobre su experiencia como mujer birracial en un mensaje a la clase que se graduó de su antigua escuela secundaria, a raíz de la muerte de George Floyd.

Admitiendo sus propios fracasos, la princesa Martha agregó que salir con él había demostrado "la forma en que he pensado y actuado consciente y subconscientemente hacia los negros. Cómo he dado por sentado mis derechos: nunca analicé correctamente qué es realmente el racismo, porque me ha resultado cómodo contar con el sistema.

"No estoy orgulloso de ello, pero me doy cuenta de que necesito llegar a comprender este sistema profundamente arraigado para poder ser parte de su desmantelamiento".

Ella dijo que necesitaba "crecer y educarse" a sí misma para "pasar de estar en contra del racismo a ser antirracista".

Además de hablar sobre su propio prejuicio inconsciente, la princesa Martha, que no es parte de la familia real en Noruega, reveló que sus amigos habían asumido que Durek "miente sobre todo" y es "malvado por ser amable".

Ella continuó: “Se supone que Durek no es una buena persona que realmente me ama, pero me ha manipulado para que lo ame y sigue manipulándome en nuestra relación. Cómo me va a explotar financieramente ".

La princesa Martha, de 48 años, dijo que tanto ella como Durek habían recibido amenazas de muerte por su relación.

Durek Verrett es un autor que se promociona como asesor espiritual de Gywneth Paltrow.

Se ha enfrentado a muchas críticas por su trabajo y recientemente tuvo que disculparse por generalizar a los noruegos cuando criticó a las editoriales por no publicar uno de sus libros.

El editor sacó el libro por sus afirmaciones sobre el cáncer , particularmente porque las víctimas lo traen consigo.

Al anunciar su relación el año pasado, Durek y Martha afirmaron que eran "llamas gemelas" y creen que salieron en una vida pasada.

A principios de este año, Durek le dijo a Femail que él y Martha planeaban vivir juntos una vez que termine el cierre, después de haber sido separados durante la pandemia de coronavirus.

Él dijo: “Definitivamente (el matrimonio) no está fuera de la mesa. Nuestros planes son eventualmente vivir juntos. No en Noruega, sino en los Estados Unidos.

“No importa lo que la gente diga sobre nosotros, es nuestra vida. Märtha y yo vamos a vivir de la forma en que decidimos vivir ".

La princesa Martha estuvo casada con el autor noruego Ari Behn, con quien tuvo tres hijos.

Se divorciaron en 2017 y se suicidó en diciembre de 2019.

Asume muy pocos roles reales y es una empresaria de tiempo completo, ya que le quitaron su título de "alteza real" en 2002.

Pero también ha sido criticada por usar su título como princesa en su trabajo y marketing.

Como descendiente del rey Eduardo VII, Martha está en línea con el trono en 16 reinos de la Commonwealth, y era la número 30 en línea con el trono británico cuando nació. /Yahoo Noticias