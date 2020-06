Ivana Nadal se mostró en ropa interior en las redes: “¿Por qué te molesta verme?”

Ivana Nadal se encuentra en una nueva faceta en las redes sociales. Reflexionando sobre la imagen del cuerpo, las agresiones en redes sociales y la paz interior, esta vez utilizó su Instagram para dar un significativo mensaje sobre las fotos desnuda o en ropa interior de las que recibe fuertes agresiones.

''¿Por qué en bolas? ¿Por qué sin ropa? ¿Por qué siempre en ropa interior? ¿Por qué necesitas mostrar el cuerpo? ¿Qué te hace sentir estar desnuda? ¿No podes dar el mismo mensaje vistiéndote? Que insegura que es esta piba que la única forma de sentirse bien es en bolas. Que loco. Eso son algunos de los mensajes que me llegan, obviamente después hay algunos más agresivos'', comenzó.

Luego relató una experiencia realizando una entrevista: ''Hace poco di una entrevista la semana pasada en televisión que me dejo pensando, y me dejo pensando porque todas las preguntas eran referidas a eso, mi cuerpo y a estar desnuda y yo el mensaje que quiero dar es otro, el mensaje que te quiero dar es: Cuando vos me preguntas ¿porque siempre en bolas? Yo te pregunto ¿Por qué te molesta verme en bolas? ¿Qué te genera que la otra persona este desnuda? ¿Te molesta la panza chata o te molestan los rollos, te molesta el culo o te molesta las tetas, te molesta el pelo, mis piernas o mis brazos ¿Qué te molesta?".



Por último, realizó un fuerte pedido a sus seguidores: ''Decirle a alguien algo, que al principio te justificas diciendo va con onda, va con amor, el mensaje de atrás generalmente analizálo antes de decirlo, va a venir con una connotación negativa, me vas a marcar algo que sabes que en el fondo me puede doler''.

''Cuando vos te empezás a tratar bien, no solamente hacer ejercicio y dieta, tratarte bien, darte amor, del que sale de la boca, del que sale de las manos, en el mismo, darte un abrazo, hacerte una caricia, tocarte, reconocerte, sos vos, es tu cuerpo, ¿qué vergüenza te da?'' y sentenció: ''Cada vez que que quieras hablar de alguien más, el problema está dentro tuyo''.