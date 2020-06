Nueva modalidad de estafa para robar cuentas bancarias, te llaman por el IFE

Las estafas no paran en medio de la pandemia y de la crisis, donde miles de familias intentan cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Desde ANSES denuncian “múltiples hechos de fraude”. Recientemente una vecina contó su testimonio de cómo engañaron a su mamá para acceder a su cuenta bancaria.

“Esta mañana llamaron a casa y atendió mi mamá. Era un chico que se llamaba Matías, administrativo de ANSES, llamó para decir que yo iba a cobrar los 10 mil pero que en realidad iba a cobrar 20 mil porque era la acreditación de dos meses juntos, tenían datos como números de teléfono, dirección de la casa, documento de mi mamá, míos, les pidieron que se acercara al cajero más cercano y le preguntó en cuanto iba a estar. Mi mama le dijo que en 20 minutos iba a estar”, relató.

Cuando la mujer se encontraba en el cajero, “la llamaron al celular, le hicieron meter la tarjeta en el cajero y a medida que ella iba haciendo operaciones. Yo le saque el teléfono a mi mamá y le dije que era raro, que no confiaba, me dijo que era lógico que yo desconfíe y que me iba a pasar con otro chico. Me pasó con un chico Diego, me dijo que nos quedáramos tranquilas, que era un beneficio que ANSES estaba dando, que ellos solo llamaban para saber y corroborar los dato que ya estaban en ANSES y para saber dónde tenían que depositar la plata”, continuó.

El falso gestor dijo que era abogado de ANSES y le pasó un número de matrícula para tranquilizar a la joven: “Mi mamá siguió, le hicieron cambiar un montón de claves. Le dijeron que tenía que depositar $50 pesos en una cuenta que figuraba en el cajero con el nombre de Nancy Oropesa, mi mamá hizo la transferencia y dijeron que iban a llamar en 8 minutos pero obviamente nunca la llamaron. El número de CBU es 27361439908”.

Recomendaciones de ANSES para evitar fraudes y estafas