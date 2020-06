Cuidado: las mujeres de estos signos son infieles virtualmente

Hay muchos grandes amores que surgieron de pantalla a pantalla pero... ¿qué hay de las infidelidades? Los astros revelan que hay mujeres que son más propensas a ser infieles virtualmente.

Durante la pandemia, las relaciones han sufrido consecuencias y hay mujeres, de determinados signos del zodíaco, que están usando las redes sociales y otras aplicaciones para tener una aventura.

Aries: Una mujer a la que no le ha caído muy bien la cuarentena, la ansiedad ya no la deja estar en paz y está desesperada por interactuar con gente nueva, por lo que no pensará dos veces cuando le propongan una nueva experiencia. Es probable que pierda la cordura por una noche y termine traicionando a su pareja virtualmente. Son impulsivas, aventureras y muy audaces.

Géminis: Una mujer que se permite abrirse con nuevas personas, siempre y cuando les resulten interesantes, sobre todo, si se trata de algo que haga latir más que su corazón; son muy entregadas cuando algo les importa y si se sienten cómodas se dejan llevar por el momento. Pueden adaptarse a las relaciones en línea, pero prefieren el contacto físico.

Acuario: Un signo del zodiaco que es de espíritu libre y no le teme a pasar una aventura virtual a mitad de la noche. Por lo que son de los primeros en intentarlo, su imaginación es capaz de llevarlos a cumplir las más oscuras fantasías; de hecho, las fotos y videos provocativos son su especialidad. Pero cuidado, no entregan el corazón a cualquiera, prefieren las aventuras sin ataduras y en la comodidad de su cama, inclusive con personas que ni su idioma hablan. /Losandes