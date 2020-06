Estalló la interna K por las designaciones en organismos nacionales

Tras la fuerte polémica que levantaron algunas designaciones de dirigentes en organismos del Estado Nacional, Martín Del Frari, ex concejal e histórico militante kichnerista, en diálogo con InformateSalta, criticó que en Salta se haya premiado a algunos que nada tienen que ver con la militancia peronista.

En la oportunidad, apuntó contra el senador nacional Sergio “Oso” Leavy. “Inclusive militantes macristas han sido nombrado en algunos cargos en organismos nacionales, lo cual no me parece bien, me parece que quienes dicen conducir acá en Salta el Frente de Todos deberían de tener en cuenta a los cientos de compañeros que todavía están esperando”, dijo.







Del Frari fue contundente y señaló que hoy el Frente de Todos no tiene conducción. “Sergio Leavy claramente ha fracasado de manera contundente y ha sido el primer caso en la historia de las elecciones políticas de Salta de haber perdido de la manera contundente en la que perdió demostrando su incapacidad para conducir un frente político tomando malas decisiones en la estrategia electoral”, disparó.

También le reclamó haber maltratando a dirigentes muy importantes dentro del peronismo de Salta como Javier David, y Miguel Isa, que según dijo, fueron ninguneados y maltratados por alguien que decía ser el conductor y los llevó al peor fracaso político electoral dentro del peronismo. “Es la primera vez desde que volvió la democracia en el año 83 que el peronismo de Salta Capital no pone un diputado en una banca en la Legislatura salteña”.

El ex concejal insistió en que Leavy debería dar un paso al costado y dejar que las próximas generaciones de dirigentes políticos tenga la oportunidad de comenzar un nuevo proyecto político en Salta. “Hay una falta de conducción enorme, el Frente de Todos es un barco a la deriva en Salta Capital y realmente Sergio Leavy ha demostrado su incapacidad para llevara adelante un proyecto político y debería dar un paso al costado”, subrayó.

En la oportunidad, aclaró que su reclamo no va dirigido al “cuestionado” diseñador gráfico Marcos Vera, nuevo titular de la UDAI de ANSES Salta. “Es uno de los militantes históricos de la organización La Cámpora y me parece que está bien designado, porque viene trabajando hace muchos años, inclusive en los años más duros”.

Por último, negó haber mantenido algún tipo de interés en el cargo. “De ninguna manera yo me postularía a un cargo por encima de otro compañero, me parece que las designaciones llegan de Buenos Aires, no era el cargo de la ANSES el cargo que quizás hubiera estado esperando de manera expectante por así decirlo”.