Sala de lactancia municipal: “No desapareció, se está reestructurando el CCM"

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta una edil denunció que la sala de lactancia materna que se había aprobado abrir en el Centro Cívico Municipal y que efectivamente fue inaugurada, hoy ya no está, sino que hay una cafetería en ese sitio.

Fue la concejal Romina Arroyo quien, al momento de su manifestación frente a sus pares, señaló que “a fines del año pasado aprobamos una ordenanza modelo, yo soy autora de esa ordenanza y tiene que ver con la creación de la sala de lactancia materna en el CCM, esa sala se inauguró pero hoy no la he podido encontrar en el Centro Cívico, en ese lugar me he encontrado un buffet”.

Al respecto de este reclamo InformateSalta dialogó con Agustina Gallo, coordinadora de Comunicación y Contenidos de la Municipalidad de Salta, quien se refirió al tema explicando que la sala no se encuentra actualmente en el lugar donde se emplazaba, debido a una reestructuración del CCM ante la pandemia del COVID-19.

“A raíz de todo lo que tiene que ver con COVID-19, se está reestructurando el CCM para la atención al público, luego que se abrieron las puertas y se fue modificando el funcionamiento anterior” a la cuarentena, explicó. “Se dividió el CCM en dos, hay una puerta donde entra el personal y otra donde ingresan las personas que van a hacer un trámite, se buscó cerrar todo lo que es la parte de atrás, ya no se puede acceder como antes por una cuestión de seguridad” sanitaria, agregó Gallo.

Para ser más clara aseveró que, en vista al distanciamiento social y sanitario, la cantidad de gente y el resguardo de los trabajadores como de los vecinos, “toda esa parte se redistribuyó”. También indicó que “lo que se está buscando son espacios, más adelante, que sean de libre acceso a la gente, en esa reestructuración y entendiendo el contexto donde no se la va a usar, ya que las mamás no están yendo a trabajar y menos con niños, se trabaja en la reestructuración” de áreas.

“La sala no desapareció, muchos espacios no están como antes, se tuvo que reestructurar, es un cambio en todas las oficinas públicas y privadas”

Finalmente hizo hincapié en que la intendenta Bettina Romero “es una mujer que ha militado en la causa de la lactancia materna, no solo cuando asumió la prometió sino que la abrió, también se pensó en guarderías infantiles (en el CCM), pero con esta situación son cuestiones que se modifican y es lógico que suceda”, concluyó.