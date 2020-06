Fuerte cruce entre Dalma Maradona y una seguidora que la trató de mantenida

El clan Maradona es protagonista de una nueva polémica familiar. Todo estalló cuando Dalma Maradona hizo pública su indignación y apuntó al entorno de Diego porque le habrían cambiado el número de teléfono para que no se pueda comunicar con ella o Gianinna, indicó Ciudad Magazine.

Enojada, escribió en Twitter: “¡Hago esto público porque al entorno de mi papá lo único que le importa es no quedar mal públicamente! ¡Así que alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian! ¡Gracias!”.

Y agregó: “A diferencia de lo que ustedes puedan pensar yo no le pido nada ni le lleno la cabeza, ¡solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! ¿Hasta de eso lo van a privar? ¡No me busquen!¡Solo comuníquense conmigo y pasenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor. ¡Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces! ‘Diego tus hijas no te llaman más… Se olvidaron de vos’. ¡Solo que ahora no me fumo más!”.

Entre los muchos comentarios que recibió Dalma en la red social hubo uno de una seguidora que generó la bronca de la actriz. La mujer respondió a sus tweets con ironía: “¿No te llegó el cheque?”. Enojada, Maradona le respondió: “¡¿Qué cheque ridícula?! ¡Eso habla más de vos que de mí!”.

Pero la usuaria retrucó sobre ella y su hermana Gianinna: “¡De vos hablás vos sola! ¡¡Siempre quejándote!! ¡Dejen de ser mantenidas y laburen! Ya cansan”. Cansada de las críticas, Dalma le contestó: “A mí nunca me mandó un cheque nadie. Por eso no entendí... Qué mala suerte que mi tweet te aparezca solo. Te encantaaaaaaa”, junto a varios emojis llorando de risa.