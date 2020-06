La posibilidad de un tercer pago del IFE: Qué beneficiarios dejarían de cobrarlo

La directora ejecutiva de Anses, María Fernanda Raverta, habló sobre el pago del tercer bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y detalló que "como la cuarentena continúa en algunos lugares" el organismo analiza extenderlo, aunque sería solamente para algunas zonas.

"Todavía lo estamos estudiando. Como la cuarentena continúa en algunos lugares, vamos a ver si lo extendemos", expresó la funcionaria.

Es por ello que estimó que en caso de realizarlo, "deberá incorporar la realidad de las provincias que ya pusieron en marcha sus sistemas productivos", enfatizó la titular de Anses teniendo en cuenta que gran parte del país ya salió del aislamiento e ingresó en la fase de distanciamiento social.

"Será un tiempo distinto a la apertura comercial, porque no es automático, no es que abren los comercios y ya no se necesita ayuda. Habrá que diseñar políticas públicas que respondan a cada situación. No es lo mismo la situación del AMBA que en el interior bonaerense o en otras provincias", completó Raverta en declaraciones a Crónica.