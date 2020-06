Baby Etchecopar: “Mauricio Macri me llamó para apoyar a Alberto Fernández, porque se lo quieren llevar puesto”

En Baby en el medio, el nuevo ciclo radial de Baby Etchecopar en Radio Rivadavia AM 630, se hablaba sobre la polémica alrededor de la intervención de la empresa Vicentin, anunciada días atrás por el presidente Alberto Fernández.

El periodista y su panel coincidían en que la decisión había generado conflictos en el interior del gobierno, más precisamente entre el sector que representa el presidente y el ala más dura kirchnerismo.

"Hay que apoyar más que nunca a Alberto", señaló Baby, quien desde hace años se pronuncia en la vereda opuesta de todo lo que tenga que ver con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Entonces, el periodista sorprendió con un dato revelador: "Ayer hablé con (Mauricio) Macri", comentó al pasar. Y a continuación contó en qué términos se produjo la conversación y cuál fue el pedido que le hizo el ex presidente.

"Me dijo que hay que pedirle calma a la gente. Hablé anoche, te lo juro por Dios, antes de salir al aire me llamó", detalló el periodista, quien por la noche conduce Basta Baby, su exitoso programa en A24.

"Me dijo que hay que apoyar a Alberto porque se lo quieren llevar puesto", agregó el conductor.

Y aclaró: "Hablé y no lo hice como militante porque no lo soy; yo soy radical. Pero lo apoyo a Macri porque el cemento no se come pero llegan las ambulancias a los centros de vacunación, antes no podían".

"Me llamó y me dijo: ’Baby, hay que pedirle calma a la gente, es un momento muy difícil’.

Fueron tres palabras porque salía al aire. Y yo le pregunté: ’¿Por qué no salís a hablar?’", agregó, a modo de cierre.

El reclamo de Baby al ex presidente tiene que ver con la visibilidad que tomó en los últimos días CFK, al referirse en sus redes sociales a la investigación sobre escuchas ilegales durante el mandato de Macri.

Días atrás, Etchecopar fue enfático en su apoyo a Macri pero lo hizo en medio de fuertes reclamos hacia Cambiemos y el papel que está cumpliendo como fuerza opositora.

"Es un club privado de cagones", los definió.

Y en medio de su editorial opinó que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue "un invento de los amarillos". /Clarín