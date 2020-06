Miles de empleados no podrán cobrar este mes el aguinaldo: muchas empresas dicen que no pueden pagarlo

Empresarios y comerciantes coinciden en que, dada la situación actual, les será prácticamente imposible poder pagar el medio aguinaldo en tiempo y forma.

Es por eso que ya advirtieron que, o bien será necesaria la ayuda del Estado, o intentarán cancelarlo “en cuotas”.

Desde distintos sectores coinciden que se trata de una situación “difícil” y que en muchos casos, aún no se llegaron a cancelar los salarios de abril y mayo.

Según expresó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), sin ayuda del Estado para pagar el Sueldo Anual Complementario (SAC), las empresas deberán hacer frente al mismo en cuotas.

“Es un escenario que está contemplado en la ley Pyme, que permite el pago hasta en tres cuotas, con acuerdo colectivo. La CGT ya dijo que no está dispuesta a aceptarlo, así que es una negociación que habrá que hacer sector por sector”, sostuvo el empresario.

Y agregó: “En caso de que los sindicatos no lo acepten, se generaría un estrés innecesario. Es una situación de fuerza mayor. Hay que ser realistas, estoy planteando de aplicar la ley pyme. No le veo una alternativa de que en 20 días esté todo bien y que la gente pueda pagar. No se vende nada y la cadena de pago está rota”.

En tal sentido, Funes de Rioja sostuvo que es menor la proporción de firmas que podrán cancelarlo a su debido tiempo, que las que tendrán serias dificultades: “Diría que sólo las grandes empresas y la mediana-grande empresa, podrán afrontar el pago del SAC pase lo que pase. Estimo que cerca del 60%, no podrá hacerlo”.

“Muchas empresas, sobre todo las pymes, van a estar en una situación muy compleja para pagar el medio aguinaldo a tiempo. Habrá que ver, pensemos en aquellas que están en muchísima fragilidad, si pueden recibir alguna asistencia o pagarlo en cuotas. Pero va a haber muchas empresas con una fragilidad importante”, agregó José Urtubey, dirigente de la UIA.

En la misma sintonía, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), solicitaron al Gobierno que para todas las pymes en crisis de hasta 40 trabajadores se disponga el pago del total del aguinaldo mediante el ATP.

“En el caso de las empresas de más de 100 empleados, pedimos una financiación de diez cuotas sin interés por parte de la ANSES, para que el trabajador reciba el aguinaldo”, remarcó a Ámbito Pedro Cascales, vocero de la entidad.

Situación “atípica”

Desde CAME esperan, entonces, alguna respuesta del Gobierno para una situación “atípica”, con “muchos días de parate”.

“Inclusive las pymes que no están paradas, siguen con problemas porque las ventas cayeron un 70%, salvo en algunos rubros como alimentos o farmacia. Creemos que la misma cantidad de pymes que piden el ATP son las que van a necesitar ayuda para el aguinaldo. Se calcula que son 300.000 pymes que podrían estar en esa situación. La gran mayoría, en torno del 95%, es de menos de 40 trabajadores”, agregó Cascales.



Concluyó: “Imagino que si el Gobierno no accede, no va a quedar otra opción que llegar a algún acuerdo con los gremios y pagar el aguinaldo en cuotas. También está la realidad, porque el medio aguinaldo sirve para el consumo. Si no se percibe, la gente por ahí no puede pagar cosas y es una rueda que se paraliza”.

También advirtieron la compleja situación desde la Cámara Argentina de Comercio.

“El aguinaldo vamos a ver si se puede pagar en cuotas, vamos a tener que convenir con nuestros empleados llegado el caso. Hay comercios que están cerrados todavía y otros que están funcionado al 30%. Se está atravesando una situación muy difícil y el Gobierno dijo que no va a dar ayuda en este caso”, dijo Mario Grinman, secretario de la CAC. /Ambito