Coronavirus en la Argentina: Confirman 17 nuevas muertes y el total de víctimas asciende a 802

Según el Ministerio de Salud de la Nación este sábado 17 nuevas muertes por coronavirus y de esta forma las víctimas en el país ascienden a 802, informó TN.com.ar

El total de casos en la Argentina es, hasta el momento, de 28.764, y de los 1391 reportados en el último día, 94% pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA).

La cartera sanitaria informó, por otra parte, que 280 pacientes se encuentran internados en unidades de terapia intensiva, sobre el total de casos.

Las personas que recibieron el alta desde que comenzó el brote en la Argentina son 9083, es decir, un 32% del total.

Solo la provincia de Catamarca continúa sin registrar positivos hasta el momento. Por su parte, San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego desde hace 14 días no informan nuevos casos de COVID-19.

Hasta hace pocos días la provincia de Formosa no tenía casos, pero esta semana apareció el primero, de una persona que había viajado a Buenos Aires, y el viernes se confirmaron 25 contagios en total. No fueron cargados todavía en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria y por eso no figuran en el reporte.