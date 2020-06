Coronavirus en Argentina: Más de 30 mil casos, se analizan ajustes en la cuarentena

Cada día que pasa la aguja que marca los casos de coronavirus avanza un poco más y cada vez comienzan a llegar más pacientes a los sanatorios donde la tensión va creciendo.El conurbano bonaerense empieza a afianzarse como el principal foco de contagio en la Argentina, informó TN.com.ar

Aún los especialistas no pueden afirmar que el país enfrenta el pico de casos pero el ritmo de contagios se acelera y este sábado marcó otro récord de positivos (1531) para superar los 30 mil desde que comenzaron los registros del impacto de la pandemia. El total de muertes también superó los 800.

La jornada también tuvo otra novedad: se detectaron 58 contagiados en un geriátrico de Flores, la más alta en una residencia porteña.

En solo nueve días, la cifra aumentó de 20 mil a 30.295. El 4 de junio la cantidad de personas que murieron por COVID-19 era de 608. Hoy es de 815.

De los casos positivos informados este sábado, 849 corresponden a la provincia de Buenos Aires y 558 a la Ciudad de Buenos Aires. Los dos distritos, con un total de 1.407 casos, explican el 91,9 por ciento de los casos confirmados en las últimas 24 horas.

Ante este panorama, el ministro Ginés González García admitió su preocupación. “El conurbano tiene muchos problemas, pero el principal es la magnitud de cualquier fenómeno que suceda ahí y la poca estructura que tiene no sólo sanitaria, sino de la formidable estructura logística y capacidad que tiene que tener para hacer los aislamientos y lo que hay que hacer cuando suceden estos casos”, dijo.

"Estamos preocupados y tomando todas las medidas para evitar más contagios", aseguró el funcionario en una conferencia de prensa virtual. "Es por eso que no descartamos volver a fases anteriores del aislamiento. Siempre dijimos que si había que retroceder lo íbamos a hacer”, agregó dejando más que abierta la posibilidad.

"Hay provincias que ya no tienen cuarentena y el AMBA es un factor de expansión para nuestros propios habitantes. Ayer pasé por Once con el auto y vi el movimiento de una ciudad casi normal. Si nosotros hoy tenemos las consecuencias de un incremento no muy importante que hubo de los volúmenes de hace 10/12 días, me parece que tenemos que ser cuidadosos porque acá todo se ve con retroactividad: lo que no hagamos hoy se paga dentro de 14 días”, dijo determinante.

La cantidad de contagios es un tema que tensa la relación entre Ciudad y Provincia. Horacio Rodríguez Larreta no se muestra dispuesto a dar marcha atrás. Del otro lado, Axel Kicillof criticó las aperturas que implementa el gobierno porteño.

La postura de Nación la dejó claro González García: "No vamos a hipotecar nuestro futuro", concluyó.

Al final del día, lo que terminará de definir la situación será la ocupación de camas en los centros de salud, como el Posadas.

Según Clarín, las proyecciones indican que la saturación se alcanzaría el 22 de julio en la Ciudad y el 18 de agosto en el conurbano, pero este escenario puede cambiar.

Esta semana, 17 sociedades médicas se adelantaron a un posible colapso y elaboraron un protocolo al que llamaron "Guías Éticas Para la Atención Durante la Pandemia COVID-19: "Recomendaciones Multisocietarias Para la Asignación de Recursos", un documento que busca orientar a los médicos sobre la asignación de los recursos críticos.