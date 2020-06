More Rial contó sin filtro cómo es en la cama: “Me encanta la ...”

La separación de Facundo Ambrosioni hizo que More Rial se destape y comience a mostrar un perfil más desprejuiciado en sus redes sociales. Suele publicar fotos sexies en Instagram y ahora en una transmisión en vivo confesó sus preferencias a la hora de hacer sexo oral.

“¿Ese arito que función cumple? Para dar placer. Yes!”, aseguró la hija de Jorge Rial, mientras sacaba la lengua luciendo el nuevo piercing que se hizo en la lengua en una charla con una amiga. Las preguntas sexuales abundaron y cuando indagaron en si More podría estar con una chica, ella no anduvo con vueltas: “No, chicos. Me encanta la pi...”, comentó, entre risas.

Sin embargo, su respuesta cuando un seguidor sin demasiadas sutilezas le preguntó si “¿la traga o la escupe?” a la hora de dar sexo oral… ¡y ella tuvo una respuesta pi-can-tí-si-ma! “Ya lo dije el otro día. Depende con quién. Si hay amor, se traga, Si no, escupiendo”, aseveró, sin sutilezas. /Ciudad