El ex presidente Carlos Menem se encuentra "estable", dijo su hermano Eduardo

Nacional Hace 1 hora

El ex senador Eduardo Menem agradeció hoy a quienes se interesaron por la salud de su hermano, el ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem, y ratificó que el ex mandatario se encuentra "estable", atravesando un cuadro de neumonía y sin coronavirus, al tiempo que expresó la "esperanza y fe" en su recuperación.