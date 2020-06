Qué extrañan los argentinos de la "vieja normalidad"

Un estudio de la consulta Trespuntozero reveló que un 80% de los encuestados afirmó extrañar algo de la vieja normalidad, mientras que un 19% aseguró que no anhela nada de su vida prepandemia.

El comportamiento de los argentinos en sus hogares también sufrió una gran transformación y son cada vez más los hábitos que se ven afectados por la llegada del coronavirus: desde ir al supermercado hasta trabajar.

Sin embargo, el 72,5% de los argentinos respondió que lo que más extraña es juntarse o visitar familiares. "Está al tope. Es una cosa bien de los argentinos eso de estar cerca y de visitar a seres queridos", explicó al medio Cadena 3 la directora de la consultora, Shilva Vilker.

Sin embargo, esto se enfoca más que nada en las personas adultas y no tanto en los jóvenes encuestados. "No es que no quieren tener contacto, pero no le dan el mismo volumen de importancia que los mayores", aclaró la analista política.

Luego, continúa en el ranking ir a una plaza o espacio verde, salir de paseo con hijos y/o niños, juntarse con amigos e ir a trabajar al lugar de trabajo convencional.

Entre otros datos curiosos, ir al cine o asistir a partidos de fútbol están últimas entre las 15 actividades más elegidas.

"Extrañan más ir al shopping o a un bar, ya que en la reclusión tuvieron un sustituto en cuanto a películas. Si bien no es lo mismo en tu casa que en el cine, es cierto que hoy hay más ofertas para disfrutar en casa", sostuvo.

En cuanto a la educación, Shilva Vilker comentó que el 46,1% de los argentinos respondió que extraña la vieja normalidad.

"La escuela es irreemplazable. Pero existe una buena valoración: la mayoría dice que reciben una cantidad suficiente o más de tarea y destacan el rol de los docentes", concluyó.