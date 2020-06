Insólito: un exjugador de Boca asegura haber sido secuestrado por extraterrestres

Guillermo Marino, ex mediocampista de Boca, aseguró haber sido secuestrado por extraterrestres. Así lo reveló un ex compañero suyo en la Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti.

“Un día llegó tarde diciendo que lo habían llevado unos extraterrestres, y te daba la explicación de qué sintió y todo”, relató Lorenzetti, quien jugó con Marino en el equipo chileno entre 2010 y 2013).

El argentino nacionalizado chileno surgido de Rosario Central dio detalles de la increíble anécdota paranormal de su amigo. “Ahora lo van a empezar a llamar de canales de otro tipo de información y no de deportes. Él dice que llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres y te daba la explicación de qué sintió y todo. Hay casos en los que el jugador dice ‘me fui y volví a los dos días porque me secuestraron los extraterrestres’, pero Guille no es de esa clase de jugadores. Él es muy correcto", expresó en diálogo con Lado B.

“Él te explica que de repente estaba perdido y que fue secuestrado por los extraterrestres, que te toman el alma y te analizan. Mientras tanto, en el camino te van cuidando. Yo sinceramente creo en los extraterrestres y la explicación que dio él es muy buena y hay que creerle. Tendrán que llamar de canales de otro tipo de información para que la cuente mejor, pero sí, fue secuestrado por extraterrestres”, agregó entre risas Lorenzetti, quien aseguró que Marino no es de esa clase de personas que vaya a bromear con este tema. “Yo lo creí porque él te lo cuenta de una manera seria. Él es muy correcto, no va a llegar tarde a ningún lado. Es muy creyente y lee libros todo de ese tipo. Por eso no me quedó más que creerle por la seriedad con la que lo contó”.

El entrenador de la Universidad de Chile era Jorge Sampaoli. Al respecto de cómo actuó el DT argentino, Lorenzetti agregó: “¿Si le creyó Jorge Sampaoli? No sé si Guille le habrá dicho lo mismo que a nosotros, sinceramente. Él después habrá tenido una charla con él. Pero, conociéndolo a Guille, creo que le tuvo que haber creído. Qué va a ser. Está para Discovery, uno de esos canales”.

Guillermo Marino, de 39 años, debutó en el 2000 en Newell’s y tuvo tres etapas en Boca (2005-2007, 2009-2010 y 2014), donde obtuvo tres títulos internacionales bajo el mando del Coco Basile: Copa Sudamericana (2005), Recopa Sudamericana (2006) y Copa Libertadores (2007). Además, defendió los colores de Tigres de México y Atlético de Rafaela. Tras su retiro, forma parte del cuerpo técnico de Sebastián Beccacece desde su paso por Defensa y Justicia. Actualmente trabajan en Racing de Avellaneda.

Fuente: Infobae.