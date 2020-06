Turismo interno: Cafayate, Cachi, Chicoana y Moldes, las más elegidas por los salteños

Salta vivió su primer fin de semana tras la habilitación del turismo interno y el balance fue bastante positivo. Hubo un gran movimiento de salteños que recorrieron la provincia, aprovechando también el feriado nacional de este lunes.

En diálogo con InformateSalta, la secretaria de Turismo de la provincia, Nadia Loza, destacó la adhesión de más de 250 empresas turísticas, entre las que se incluyen alojamientos, actividades y gastronomía.

“Tenemos distintos prestadores de aventura, con opciones diferentes, tenemos agencias de turismo que venden distintas experiencias por lugares que por ahí el propio salteño no ha disfrutado todavía”, dijo.

En este sentido, destacó la campaña “Descubrí tu provincia, viajá por Salta”, que pretende que los salteños puedan conocer y visitar de las “joyitas escondidas” en varios puntos de la provincia, con el valor agregado que le dan los prestadores turísticos.







“El fin de semana pasado se vio muchísimo movimiento, tenemos los mayores en los Valles, Cafayate, Cachi, Chicoana y Moldes son los lugares que más movimientos han tenido. Y después en alrededores, en las zonas más metropolitanas, como San Lorenzo, Vaqueros y La Caldera se ha visto mucho movimiento pero sobre todo en gastronomía”, indicó.

También, se vio gran afluencia en lugares como El Carril, Campo Quijano, Rosario de la Frontera, San Carlos. “Muchos municipios se han sumado generando propuestas de descuentos entre el 15 y el 30% o de promociones especiales acordando entre todo el sector, puertas para adentro de los municipios”.

Asimismo, la funcionaria subrayó la amplia gama de alojamientos, desde cabañas hasta hoteles 5 estrellas, que los salteños tienen la posibilidad de elegir. “La mayoría están trabajando en el precio acorde al bolsillo del salteño. Lo que se quiere evitar es el excursionista que va y vuelve en el día, a lo que apuntamos es a una pernoctación para generar un derrame económico y para que el salteño haga una revalorización de lo propio”.

Foto de archivo

Cabe resaltar que el permiso de circulación que se debe presentar en los diversos controles es la reserva de cualquier establecimiento turístico, que contempla no solamente el hospedaje. “Toda la oferta se puede consultar en turismosalta.gov.ar y la gente lo que tiene que hacer es elegir algún servicio, no tiene que ser sí o sí un alojamiento, no es un requisito dormir, se puede ir y volver en el día, siempre y cuando tenga su voucher o reserva previa para hacer una actividad o reserva gastronómica”.

Loza destacó el cumplimiento de los protocolos, el funcionamiento fluido de los controles aunque reconoció que, si bien la gran mayoría de los salteños entiende la importancia del distanciamiento social y el uso del barbijo, falta mejorar en ese aspecto.

Sobre las expectativas a futuro, adelantó que “tenemos todo preparado para el día después, si hoy se abre la cuarentena ya tenemos todo un plan de turismo regional. Los mercados van a ir mutando y sabemos que vamos a estar sujetos a las nuevas conectividades o las que se vayan aprobando a nivel nacional”.