Alberto Fernández: “No tengo un sólo síntoma de coronavirus, estoy perfecto”

La incertidumbre política cruzó todos los ámbitos del poder de la Argentina, cuando Infobae publicó la primicia que revelaba que el médico presidencial Federico Saavedra había recomendado que Alberto Fernández permaneciera en la quinta de Olivos frente al incremento exponencial de los contagiados del COVID-19 en el AMBA. Desde ese momento, las teorías conspirativas avanzaron en el oficialismo y la oposición, pese a que el comunicado no dejaba dudas respecto a la salud del jefe de Estado.

“Considerando la situación actual en relación a la pandemia COVID-19, y observando la progresión en el número de casos positivos registrados en el ámbito del AMBA que evidencian un significante aumento de la circulación viral, es mi responsabilidad recomendarle al Señor Presidente de La Nación Argentina, Dr. Alberto Fernández continuar desempeñando sus tareas habituales en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal”, decía la comunicación firmada por el doctor Saavedra.

Saavedra es un médico prestigioso y amigo personal del Presidente. Y la decisión de restringir sus movimientos institucionales apuntó a evitar que pusiera en peligro su salud, ante contactos políticos y sociales que podían derivar en un contagio de COVID-19.

El presidente consultado sobre si tiene síntomas compatibles con COVID-19 respondió: "Nada de nada. No tengo un sólo síntoma de coronavirus, estoy perfecto. El comunicado tiene que ver con otra cosa. Federico Saavedra ve un incremento notable de casos en AMBA y pide que no me mueva para acotar los riesgos. Es sólo por el aumento de casos".