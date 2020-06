Nazarena Vélez se declara bisexual: “Estuve con dos chicas”

En esta cuarentena por coronavirus la gente aprovechó el aislamiento obligatorio para hacer distintas cosas. Y a Nazarena Vélez, siempre distinta, siempre valiente, le dio por abrir su propio canal de YouTube para contar secretos de su vida.

Hace poco, por ejemplo, reveló cómo fue la primera vez que descubrió que le eran infiel. Otro día recordó su adicción a las pastillas para adelgazar. Y más cerca en el tiempo relató la angustia que sufrió tras perder cuatro embarazos, uno de ellos sin saberlo siquiera, mientras montaba un caballo.

Ahora, Nazarena se animó a hablar de las experiencias sexuales que tuvo con dos chicas, con quienes mantuvo cierta relación sentimental. Y que la hacen considerarse "bisexual", según sus propias palabras, a pesar de estar en contra de los rótulos.

"Yo tuve dos experiencias con chicas. Yo me consideraría heterosexual para la sociedad, pero yo particularmente bisexual debido a esto. Igual, esos motes me caen como el orto. Yo soy yo. Después, lo que me guste en la cama estaría siendo un temita mío. Pero vamos a desmitificar esto", propone Naza, quien grabó el video con la idea de que pueda servirle a quien sienta dudas respecto al tema.

"A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas. Somos hermosas. Y me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer", comenzó diciendo la actriz, haciendo una férrea defensa sobre el feminismo pero aclarando que ama a los hombres.

"Yo amo a los hombres, tengo dos hijos que son unos potros hermosos y estoy enamorada de un hombre hermoso, y he tenido hombres hermosos a mi lado. Lo tengo a mi viejo, a mi hermano... Me encantan los hombres", expresó.

Luego siguió hablando sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres, remarcando las dificultades que tienen estas últimas y destacando ciertas cualidades de su personalidad. Hasta que se adentró puntualmente en las dos experiencias que se proponía recordar.

"Un día conocí a una chica, una amiga, llamémosla Luz, no voy a decir su nombre. Divina, amorosa. Super declarada gay, me lo dijo ni bien me conoció. Fue hace como 20 años, apenas me separé de Alejandro (Puchetta, el padre de Barbie Vélez)", comenzó diciendo.

"Siento que la primera persona (con la que tuve) una sensación de pareja fue con una chica. Yo me había casado con Ale virgen, a los 18 años. Me separé. Estaba con Barbie, tenía un año. La conocí a Luz y después se hizo mi amiga, un amor de persona", relató Naza.

"Ella me hacía la gamba en todo. Me aclaró que era gay, no sé por qué. Pasó hace 20 años, el prejuicio era fuerte. Empezamos a tener una relación de mucha amistad. Luz es una gran masajista, tiene unas manos increíbles y yo vivo contracturada todo el tiempo", comentó entre risas.

"Un día empecé a darme cuenta de que me interesaba estar todo el tiempo con ella. Y no me copaba que ella fuera a un boliche. Entonces me pregunté, ¿qué onda? Y después, sin que ella se entere, empecé a mirarla distinto", siguió contando la actriz, quien desde hace un par de años está en pareja con el actor Santiago Caamaño.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, el actor que es su pareja desde hace un año y medio.

"Un día la acompañé a uno de esos boliches que ella iba y ahí chapamos. Me encantó, no puedo decir otra cosa. Me encantaría decir lo contrario pero no es así. Lo lamento por quienes se estén horrorizando. Me pareció super sensual, me excitó, me gustó. Y después ella se quedó como con culpa y no pudimos tener nunca más la misma amistad. No sé si fue que yo me reprimí, o qué. Mi relación cambió con ella", se lamentó Naza.

Después, admitió que no supo manejar la situación de la mejor manera. "Me pasó de pensar que quizá yo estaba flasheando o quería vivir la experiencia pero ella se podía terminar enamorando y la lastimaba. Porque se puede provocar un gran dolor. Por eso, siempre hay que poner las cartas sobre la mesa. Yo no me animé ni siquiera a hacer eso", reconoció.

Naza quedó nuevamente sola y un hombre apareció en su vida, dando inicio a una etapa más oscura que feliz. "Yo al toque me enamoré del tóxico que me cagó a trompadas", se quejó con amargura, sin brindar su nombre.

Luego describió la segunda vez que una mujer tocó su corazón. "Diez años más tarde me hice amiga de quien era mi asistente en el teatro y también nos pasó algo así. Cuando estábamos para avanzar yo también di marcha atrás", resumió Naza, quien en ese momento ya era considerada una de las mujeres más famosas del país, trabajando en las obras de Gerardo Sofovich?.

Por último, la ex vedette intentó darle una explicación a lo fallida que fueron sus historias amorosas con mujeres del mismo sexo, y llegó a una conclusión bastante curiosa.

"No es de reprimida pero hoy pienso que quizá tiene que ver con un dato innecesario sobre mí, y es que no me gusta el sexo oral, que me lo practiquen. Entonces, ¿no tendrá que ver con eso? Que yo pensaba 'si no nos chupeteamos una a la otra, qué onda?'. Es la inseguridad del torpe, porque de última hablás. ¿No será eso?", se preguntó con una sonrisa.