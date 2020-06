Sol Pérez y Romina Malaspina: la picante guerra de las nuevas conductoras de noticieros

En las últimas horas trascendió el sensual y osado look de Romina Malaspina, durante la conducción del noticiero. Miles de comentarios surgieron al respecto al punto que llegaron a compararla con Sol Pérez.

Según publica el portal Pronto, ante el revuelo por una blusa transparente de Malaspina, Sol Pérez no dudó en aclarar que si otros se ponen nerviosos por sus atuendos, ella no va a ponerse “una bolsa”. Pero las redes sociales llenaron de críticas su outfit de su colega teniendo en cuenta que la presentadora de noticias estaba en un horario pico de audiencia.

Como muchos usuarios de Twitter compararon a la ex Gran Hermano con Sol Pérez. En ese momento, la ex chica del clima salió a defenderse y puso en su lugar a los haters. En un duro descargo, Pérez se diferenció de Malaspina.

“Esta es mi respuesta ante toda la mier... que hablan. Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos”, respondió con los tapones de punta.

En otro tuit Pérez pidió a quienes la compararon que “se informen” sobre su estilo y trayectoria. “Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”.

Finalmente, la influencer sacó a relucir que ha estudiado periodismo para estar frente a las cámaras, mas su buen físico no deberían ser ni impedimentos para continuar en ese lugar ni generar prejuicios.

“Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé y desde que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos”. /Losandes