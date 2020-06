Ginés González García y el reclamo de Gallardo: "Fue River el que no quiso presentarse"

El Ministro de Salud recogió el guante de los reclamos del DT de River por no poder retomar las prácticas presenciales y le recordó la decisión de no jugar ante Atlético Tucumán. "Entiendo que esté nervioso", dijo.

El Ministro de Salud, Ginés González García, habló este jueves de los dichos de Marcelo Gallardo criticando la decisión de no permitir los entrenamientos presenciales en comparación con otras actividades. Y, si bien dijo que entiende su ansiedad, no se privó de pegarle un palito.

"No lo escuché, lo leí, pero yo lo entiendo, es un entrenador de fútbol, vive de esto y para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver. Creo que me dijo contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando empezó esto y nosotros creíamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más, ¿se acuerdan? Entiendo, tiene que ver con los ánimos, él cumple su misión que es ser entrenador y yo trato de cumplir la mía", le dijo a radio Club Octubre.

El DT de River se había quejado ayer: "Me gustaría que el Ministro de Salud explique cómo puede funcionar una industria con 500 empleados y protocolos, pero no puede entrenarse un grupo reducido de futbolistas, también con protocolos".