Drástica decisión de Malaspina tras el escándalo en el noticiero

Joven, bella y con una carrera mediática que crece día a día. Romina Malaspina se posicionó tras la edición de Gran Hermano de 2015. La temporada del reality que por aquel momento conducía Jorge Rial, catapultó su carrera como mediática y le abrió las puertas a otros programas de TV. En 2020 iba a lanzar su carrera musical y viajar a Estados Unidos, pero el coronavirus le frenó los planes. Actualmente se encuentra trabajando como presentadora en Canal 26 y en las últimas horas se desató una gran polémica porque dio las novedades económicas del país con un osado top con transparencias en las que se veían sus lolas. El hecho se hizo viral en horas y ella salió a defenderse con duras frases y compartió en su cuenta de Instagram un video con un mensaje contundente para los medios.

"Chicos les pido mil disculpas a todos los medios que me están contactando por notas y demás; pero sabrán comprender, que literalmente, es imposible leer todo esto. Todos los mails, instagram md, whatsapp. Posta no es que no quiera o me crea nada, pero estoy totalmente saturada, se fue todo de control y voy a dejar mi celular en stand by por una semana, porque no puedo atender 800 números que no conozco. Por lo tanto , sigo haciendo mi trabajo en canal 26. Gracias por entender", lanzó la modelo en un video en el que filmó su celular y la catarata de números sin agendar que se habían comunicado con ella frente al revuelo.

Luego, Malaspina tomó su cuenta de Twitter para referirse a los comentarios que la ponen como la rival de Sol Pérez, otra de las figuras el canal, quien también realizó un descargo en la red. “Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y cul... Estudié, me prepare y desde que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a Dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, disparó la ex chica del clima de TyC Sports, sin meterse de lleno en el escándalo de su compañera.

Sobre esto, Romina expresó: "A algunos medios quiero decirles que vi programas intentando generar una rivalidad con mis compañeras. Yo no vine a Canal 26 a competir con nadie ni mucho menos a desplazar a nadie. No intenten crear conflicto de mi parte porque es nulo. Respeto por el trabajo de los demás".

Y siguió: "Soy nueva en esto y admiro y respeto a cada uno de los compañeros. Aprendo cada día de cada uno de ellos. Y estoy viviendo esta etapa como algo muy lindo y con mucha felicidad. Así que no creemos conflicto donde no lo hay. El conflicto está dentro de cada uno :)", concluyó.



Recordemos que la rubia salió a defenderse con uñas y dientes frente a las críticas recibidas por su jugado look para dar las noticias en la televisión y no tuvo reparos a la hora de tildar de ’machistas’ a muchas mujeres. "Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, ¿es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo ’anormal’. vamos a seguir para atrás. Evolucionen". /Exitoina



Mirá las publicaciones:

