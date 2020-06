Lucía Zapata: "Fui a hacer la denuncia porque es un delito grave que me toca en lo personal”

Fueron las palabras de la subsecretaria de Habilitaciones Comerciales y ex jueza de Faltas, Lucía Zapata quien detectó un oficio en el que falseaban su sello profesional y firma para conseguir la liberación de un móvil secuestrado en un operativo de tránsito.

La actual subsecretaria de Habilitaciones Comerciales, Lucía Zapata, hizo pública una denuncia que radicó en el mes de febrero tras descubrir que utilizaban su firma y sello de manera adulterada con fines ilegales.

Según explica la funcionaria, estos hechos ocurrieron al estar trabajando para el Tribunal de Faltas de la ciudad, a principios de este año. “Me encontraba desempeñando mi trabajo cuando me anotició de un oficio de liberación de un vehículo secuestrado en un operativo de tránsito que tenía un intento de firma mía”, señaló la subsecretaria ante FM Noticias.

“Viendo el documento, mi firma, sello y el contenido que no coincidía con nada que yo hubiera firmado, me fui a hacer la denuncia porque es un delito grave que me toca en lo personal” añadió Lucía Zapata aduciendo que en ese momento se inició la investigación que aun se encuentra en curso y que busca desentramar el conflicto hasta dar con los responsables.

“Se metieron con mi firma como funcionaria. Son maniobras corruptas que no siguen la vía legal ni oficial. Es grave y hay que ponerlo en manos de la Justicia”

En este sentido, Zapata destacó la labor de la Justicia Penal y la Fiscalía a cargo ya que en poco tiempo pudieron dar con pistas certeras para tener avances concretos en la investigación. Mostrándose compungida por la situación en la que se vio perjudicada, la subsecretaria invitó a la comunidad a no ser cómplice de estas maneras erradas de proceder.

“Contra la corrupción tenemos que ir todos, si alguien advierte un hecho irregular hay que denunciarlo porque no es correcto y hay intereses comprometidos. En apoyo a quienes quieren hacer bien su trabajo, quiero invitarlos a todos que cuando vean algo irregular lo hagan notar para cortar con estas prácticas que no hacen bien a la sociedad” concluyó Zapata. Finalmente, deberá esperar los resultados de la investigación que lleva adelante la justicia para conocer si se trata de un caso aislado o no.