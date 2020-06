No tienen dinero, su nieta debe pagar el hotel donde está aislada y pide ayuda urgente

Una difícil situación está pasando una vecina de Salta Capital, luego que su nieta quedara “atrapada” en Buenos Aires por la cuarentena y, tras mucho tiempo de intentar volver, al llegar a Salta le indicaron que debía pagar su aislamiento en un hotel, lo cual se le está tornando imposible al no contar con dinero ni recursos, por lo que pide ayudar a la gente para palear esta dificultad.

Esta mujer mayor se llama Eva Bisceglia, quien se contactó con InformateSalta para ampliar los detalles: Según contó, su nieta viajó a principios de marzo hacia Buenos Aires, aprovechando un trabajo que le salió para cuidar un bebé, pero semanas después le “agarró” la cuarentena, sin contar con un lugar donde alojarse o dinero para subsistir.

Tras mucho esfuerzo, su nieta consiguió que un taxi la trajera la semana pasada a Salta pero, tras 30 horas de viaje, fue demorada en el ex peaje de Aunor dado que el informaron que ella debía conseguir y pagarse un hotel dónde cumplir con la cuarentena obligatoria. “Le dijeron que ella se tenía que buscar el hotel, que el Gobierno ya no cubría más los gastos”, argumentó Eva.

Luego de buscar, consiguieron una pieza en el hotel Las Ligas, pero la situación económica es su principal problema. “No tenemos plata, juntamos para pagarle cuatro días, nos dijeron que hasta el lunes el precio (por día de una pieza) era $1300, pero luego sube a $1500, ella no tiene plata, yo cobro $20.000 pero me descuentan $7000, me quedan $13.000 de los que gasto $4.000 en remedios, soy una mujer enferma, soy discapacitada, no tengo cómo movilizarme”, indicó.

A esto sumó que el pago de la pieza solo le cubre le desayuno a su nieta, y con esfuerzo logró llevarle para que pueda tomar el té para compensar las otras comidas. Como si fuera poco “le dijeron que el martes le hacen ese hisopado y tiene que pagarlo, sale $8000”, contó otro gasto que deben afrontar.

Desesperada por no tener dinero, recursos, no poder movilizarse para asistir a su nieta y angustiada por lo que están viviendo, pide ayuda tanto de las autoridades como de aquellos salteños que puedan darle una mano. Quienes puedan aportar cualquier colaboración pueden comunicarse con ella al teléfono 387 – 4034715.