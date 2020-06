Ser padre a la distancia. La historia de un nacimiento en medio de la pandemia

Camila es salteña y Sergio es brasileño, se conocieron en unas vacaciones en Salvador de Bahía, hace tres años, donde nació el amor entre ellos e iniciaron una relación sentimental. Hace un año se mudaron temporalmente a Santa Cruz de la Sierra por cuestiones de trabajo y allí concibieron una hija. El embarazo avanzaba muy saludable, pero cuando transitaban el octavo mes, todo cambió de repente.

“Me vine a Salta el 13 de marzo a buscar unos papeles para el nacimiento y me agarró la cuarentena, cerraron los aeropuertos, la frontera, me quedé inmóvil. Tuve que buscar médicos desde cero porque a medida que pasaban los días se iba extendiendo la cuarentena y no veíamos la posibilidad de que yo pudiera volver. Francesca nació en medio de una pandemia, no lo teníamos previsto. Fue horrible para los dos”, contó la mujer.











Francesca ya tiene más de un mes de vida, y su padre aún no pudo conocerla, alzarla en sus brazos y darle el primer beso. “Ella en principio iba a nacer en Brasil, pero hace un año aproximadamente estamos viviendo en Santa Cruz de la Sierra, y por la situación de trabajo de él veíamos que era muy probable que nazca ahí. Por eso yo tuve que volver a Salta a buscar mis papeles porque ninguno tiene residencia en Bolivia. Lo bueno es que yo acá tengo mi familia. Con 8 meses de embarazo tuve que buscar todo de nuevo, pediatra, obstetra, ginecólogo”, recordó.







La beba nació el el 12 de mayo a las 5:24 horas, y no saben cuándo podrá conocer a su papá. “Emocionalmente fue todo muy duro porque estábamos acostumbrados a estar juntos, y ahora que estábamos esperando nuestra primera hija, la pasamos muy mal, cuando ella ella nació él sólo pudo verla por el celular. No sabemos cuando vamos a reencontrarnos, al principio pensamos que era factible que él se venga, ya que Bolivia tiene frontera con Salta, pero no logró acceder a ningún permiso porque él no es residente en Salta. Ahora la idea es es que él venga cuando se pueda viajar, quedarnos unos meses acá y luego volver a Santa Cruz de la Sierra o a Brasil”, expresó Camila.