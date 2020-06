Maradona al desnudo: rompió la cuarentena, bailó con dificultad y mostró la cola a la cámara

Hace exactamente 34 años protagonizaba acaso su mejor tarde, cuando metió sus dos goles más célebres: el de la "mano de Dios" y, sobre todo, aquel en el que gambeteó a medio equipo inglés y se convirtió en el mejor de la historia de los mundiales. Pero este lunes el Die zno es noticia por eso sio porque se filtró un video en el que se lo ve bailando al ritmo de Los Palmerascon Verónica Ojeda, muy desmejorado y hasta mostrando su cola.

Las imágenes de Diego, con el “Bombón Asesino” como música de fondo, se viralizaron y muestran al entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata en el interior de una casa, con evidentes dificultades físicas.



En un momento le tomó la mano y la invitó a sumarse a Ojeda, la madre de su hijo Dieguito Fernando. Aunque la fecha no está especificada, por las últimas declaraciones de Verónica se pudo deducir que han sido grabadas en los últimos días, ya que hasta abril de este año, ella había expresado en varios programas de TV, que hace meses que el ex futbolista no veía a su hijo, ni siquiera lo había llamado por teléfono.



Por lo tanto, queda de manifiesto que ambos rompieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio que aún rige en el Amba por la pandemia de coronavirus.

Pero lo que más dio que hablar no fue eso sino que Maradona se bajó los pantalones y mostró su cola a cámara.

En las redes, muchos expresaron su tristeza por ver al ídolo tan venido a menos y acusaron a su entorno de “no cuidar” su imagen. /rosario3



