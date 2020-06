Empleados desvinculados de RAC denuncian irregularidades y despidos

A mediados del mes de mayo, una serie de trabajadores de la construcción que prestaban servicios para RAC SRL fueron notificados por parte de la empresa anunciándoseles la desvinculación con la firma. El hecho generó inquietudes entre los damnificados ya que al inicio de la pandemia, se promulgó un DNU en el que se establecía la prohibición de despidos durante la cuarentena.

Con estas inquietudes, los empleados desvinculados decidieron llevar sus consultas al gremio que los nuclea, la UOCRA, pero no tuvieron respuestas. Ante este panorama, la decisión de un grupo de empleados afectados fue llevar sus dudas al abogado laborista Federico Vanni, quien se encuentra defendiendo los intereses de los damnificados por RAC SRL.

Entre ellos, se encuentra Carlos, quien dialogó con InformateSalta para contarnos su situación: “Trabajé en RAC durante 2 años y 5 meses, pero hace un mes nos mandaron una carta y nos despidieron. Fui al gremio, y me dijeron que nos habían pagado bien supuestamente. En la empresa no nos volvieron a recibir, nos dijeron que no había trabajo”.

Su situación es similar a la que atraviesan otros de sus compañeros. Adrián Flores es uno de ellos, que luego de prestar servicios por 2 años y 10 meses fue desvinculado de la empresa: “El martes 18 de mayo me presenté a trabajar y me mandaron a una oficina a firmar la baja”, explica Flores. Sumando una tercera voz, otro de los trabajadores expresó: “Trabajo hace 4 años en RAC y el 15 de mayo me dejaron sin trabajo, en época de pandemia. Me hicieron llegar un papel escrito para la desvinculación y no tuvimos más respuestas de nada”.

Asesoramiento legal

El Dr. Federico Vanni al tomar conocimiento de la causa inició las presentaciones e instancias legales para constatar cuál era la situación real de estos trabajadores de la construcción. Al hacerlo, salieron a la luz diferentes irregularidades más allá del despido que no estaría permitido según el DNU presidencial que extendió la prohibición de despidos por la pandemia.

“Desde la liquidación todo es irregular, si la mitad del sueldo está en negro, estamos hablando de que los aportes no se hicieron”

“Ellos me manifestaron que no se les pagó aguinaldos, vacaciones, y lo peor es el trabajo en negro, ya que más de la mitad de su sueldo es negro. Eso es muy grave por parte de la empresa y del gremio que supuestamente defiende los intereses de ellos, que debería haber abierto las puertas y no cerrarlas”, expresó Vanni ante InformateSalta.

De momento, el letrado inició el intercambio de telegramas y solicitaron una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Sumado a eso, hicieron reclamos judicialmente solicitando la reincorporación de los trabajadores. “También reclamamos una libreta de aportes de los trabajadores para controlar que se hayan hecho efectivamente todos los aportes”, añadió Vanni.

Uno de los puntos que nos explica el abogado laborista es el del Fondo de Desempleo que perciben los trabajadores de la construcción al quedarse sin ingresos: “Ese Fondo de Desempleo que viene a suplir o reemplazar lo que es la indemnización, si no se hizo bien el aporte terminan el trabajo y no tienen el dinero que les corresponde por ley hasta que aparezca otro contrato empresa o trabajo. Están dejándolos a la deriva en una época muy sensible”, señaló ante InformateSalta.

“El problema no fue solo el despido, el despido llama la atención por la época que estamos viviendo, donde hay decretos presidenciales ampliados que lo prohíben.”

Si bien de momento son cinco los empleados de RAC que llegaron al estudio del Dr. Vanni, serían muchos los damnificados por la firma, pero las amenazas hacen que muchos de ellos desestimen llegar a instancias legales contra la constructora. Por ello, Vanni instó a la población a denunciar irregularidades laborales: “Vayan a ver a un abogado y hagan los reclamos pertinentes, asesórense con quien sea de confianza y peleen por lo que les corresponde porque hoy en día, a muchos les soltaron las manos, mientras más sean mejor van a salir las cosas”, dijo.

A modo de conclusión, el letrado dejó en claro que irán hasta las últimas consecuencias con la causa: “Vamos a reclamar absolutamente todo, no solo el reintegro, aunque es lo primordial”.