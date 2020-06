Marcharon los transportistas de discapacitados: “Estamos en urgencia, en ruina”

Lo señaló Ademar Anachuri, de ATRADIS, quien recalcó que las obras sociales no están queriendo pagarles los meses de cuarentena, donde afirman que estuvieron trabajando. También piden soluciones a Nación, ante la difícil situación que atraviesan.

Durante la mañana de este martes, sobre la avenida Belgrano de la ciudad de Salta, trabajadores de transportes para discapacitados salieron en movilización a las calles para reclamar por la falta de respuesta de Nación ante sus demandas, el atraso en el pago de las obras sociales a sus servicios y el mal momento que atraviesan producto de la cuarentena.

Ademar Anachuri, titular de la Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta (Atradis) dialogó con Radio Salta quien señaló los motivos de la movilización. “Nos vimos obligados a salir a la calle, cortando las calles, considerando que en la marcha federal anterior el Gobierno Nacional y la Agencia de Discapacidad nos prometieron una solución, una reunión, pero nos mintieron, le mintieron al transporte y no damos para más”, aseveró.

Pidiendo disculpas a la gente por los inconvenientes, recalcó que no les quedó otra que “cortar carriles, venimos a buscar respuestas” a la Superintendencia de Servicios de Salud “para que nos hagan llegar a Nación, nos dijeron que íbamos a tener una reunión el miércoles pero no la hubo, sacaron un comunicado que estaba suspendida hasta nuevo aviso, nunca llegó el aviso ni tampoco las soluciones”.

A esto sumó el problema con las obras sociales, que deben pagos desde hace tiempo. “No quieren pagar lo trabajado en este tiempo de cuarentena, tiempo en que se llevó material didáctico, medicamentos, alimentos y pañales a los chicos, nuestro trabajo vale, el transporte de discapacidad está en emergencia, en ruina, si nosotros no estamos los centros terapéuticos no pueden trabajar y los chicos no se pueden recuperar”. También dijo que les deben pagos de 2019 y de todo el 2020, con algunos pagos puntuales en determinados casos pero solo de enero.

En medio de la difícil situación en la que se encuentran, Ademar dijo que ellos siguen “prestando el servicios, llevando a los chicos con urgencia a las terapias”, siendo más de 500 los chicos que necesitan de la movilidad, y 120 los transportistas del rubro. “Sufrimos el detrato de las obras sociales en el pago que nos cierran las puertas en la cara”, concluyó.