Macri firmó una carta que alerta que "la democracia se encuentra amenazada"

En medio de las medidas de urgencia decretadas por los gobiernos del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, y ante las polémicas generadas en algunos países frente a las diversas denuncias de autoritarismo, expresidentes y líderes internacionales llamaron a defender la democracia frente al uso de la crisis como excusa para actitudes autoritarias, entre ellos el exmandatario argentino Mauricio Macri.

En una carta abierta firmada por más de 500 personas, entre ellas varios Premios Nobel, se advierte sobre el uso de la emergencia como justificativo para el abuso de poder, tanto por parte de administraciones de carácter autoritarias como democráticas, para arrestar y silenciar opositores e ignorar las leyes. "La democracia se encuentra amenazada", destacan.



La carta, organizada por el Instituto para la Democracia con sede en Estocolmo y publicada hoy, destaca que a raíz de la crisis, tanto los gobiernos autoritarios como los elegidos democráticamente en todo el mundo han utilizado poderes de emergencia para arrestar a los manifestantes y eludir las normas democráticas.

"No es sorprendente que los regímenes autoritarios estén utilizando la crisis para silenciar a los críticos y endurecer su control político. Pero incluso algunos gobiernos elegidos democráticamente están acumulando poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y mejoran la vigilancia estatal sin tener en cuenta las restricciones legales o la supervisión parlamentaria", dice uno de los párrafos del texto.



A lo largo de estos meses de pandemia, de acuerdo con el documento, que no ejemplifica con casos, más de 100 gobiernos presentaron medidas polémicas que afectan a los distintos cuerpos legislativos y que van desde restringir el acceso a la información pública hasta arrestar ciudadanos por publicaciones "provocativas" en las redes sociales.

"Los parlamentos están siendo marginados, los periodistas están siendo arrestados y hostigados, y los sectores más vulnerables de la población enfrentan nuevos peligros a medida que los cierres económicos asolan la estructura de las sociedades", agrega la carta, que por la Argentina fue firmada también por la excanciller Susana Malcorra; la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; y la ensayista Beatriz Sarlo.



En otro de sus párrafos, el documento asegura: "La represión no ayudará a controlar la pandemia. Muy por el contrario, estos ataques a la libertad, la transparencia y la democracia harán que para las sociedades resulte más difícil responder rápida y eficazmente a la crisis mediante la acción tanto gubernamental como cívica".

los firmantes ponen el foco en China, un país donde -según aseguran- no hay libertad de expresión y destacan: "No es ninguna coincidencia que la actual pandemia haya estallado en un país en donde el libre flujo de información está sofocado y en donde el gobierno castigó a quienes advirtieron del peligro del virus".



Entre otros puntos, la carta destaca el rol de las libertades, sobre las que aseguran se encuentran en riesgo y no deben darse por sentado, y señala que es "solo a través de la democracia que las sociedades pueden construir la confianza mutua que les permite perseverar en una crisis, conservar la resiliencia nacional ante la adversidad, sanar las profundas divisiones sociales mediante la participación inclusiva y el diálogo, y conservar la confianza en que los sacrificios serán compartidos y que los derechos de todos los ciudadanos serán respetados".



Por último el texto, que fue apoyado asimismo por el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos; su par de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; su par de Ecuador, Osvaldo Hurtado; el senador estadounidense Marco Rubio; el premio Nobel Mario Vargas Llosa; y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indica que "la democracia se encuentra amenazada y quienes se preocupan por ella deben acopiar la voluntad, la disciplina y la solidaridad necesarias para defenderla". /La Nación